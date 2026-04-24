Inquilinos madrileños de la Casa de Alba piden la prórroga del decreto de alquileres

La mitad de los vecinos de un bloque de viviendas de la Casa de Alba han pedido a su propietario, Carlos Fitz James Stuart y Martínez de Irujo, la continuidad de los contratos en régimen de renta antigua y la renovación de los mismos, incluidos el resto de contratos, con las condiciones actuales. Los vecinos de los bloques de viviendas en la manzana de las calles Duque de Liria n.º 2 y 4 y Calle de Manuel n.º 3, 5 y 7, han trasladado a los propietarios de los inmuebles estas peticiones con la voluntad "expresa" de "diálogo y entendimiento".

Se trata de cerca de 75 vecinos afectados de los que alrededor de 40 se han agrupado para reivindicar el derecho a la renovación de sus contratos y en contra de que los diferentes inmuebles sean transformados en apartamentos de alquiler de temporada o turísticos. En un escrito remitido a la propiedad, han solicitado la continuidad de los contratos en régimen de renta antigua, manteniéndose las condiciones económicas y contractuales actualmente vigentes, y cesando "cualquier tipo de presión, directa o indirecta", para el abandono de las viviendas o la modificación de dichos contratos. Se acogen así al decreto de vivienda que permite prorrogar durante dos años los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027 y que se votará la próxima semana el Congreso de los Diputados.

En el documento, los vecinos han reiterado la renovación de los contratos de arrendamiento garantizando el mantenimiento de los alquileres actuales y de las condiciones contractuales existentes. "Este modelo permite asegurar la estabilidad residencial de las familias, preservar el carácter de residencia habitual de las viviendas y sostener una convivencia de barrio arraigada", han indicado los vecinos firmantes. La intención de los mismos es "alcanzar un acuerdo amistoso", han subrayado, por lo que han solicitado una primera reunión con la propiedad para abrir un proceso de negociación que, en sus palabras, permita resolver la situación actual.