"Gracias, Madrid": un convoy de 40 autobuses de EMT llega a Burgos tras el incendio en sus cocheras que dejó a la mitad de su flota calcinada

El Ayuntamiento de Madrid ha formalizado esta mañana la cesión inmediata de 40 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a la ciudad de Burgos para paliar los efectos del grave incendio que el pasado martes destruyó la mitad de la flota local. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido en el Centro de Operaciones de Sanchinarro a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, para coordinar la entrega de estos vehículos destinados a normalizar la movilidad en la capital burgalesa tras el siniestro que arrasó sus talleres.

El dispositivo enviado está compuesto por autobuses estándar de 12 metros propulsados por gas natural comprimido (GNC), preparados para incorporarse de forma inmediata al servicio urbano.

Junto a la flota, se han desplazado dos furgones taller, un vehículo de intervención y una grúa de acompañamiento, además de un equipo técnico de seis especialistas y material de repuesto para asegurar la operatividad de los coches. El traslado ha sido realizado por el propio personal de conducción de Burgos, que se desplazó a Madrid para recoger las unidades a primera hora.

Restablecimiento de la movilidad

La ayuda responde a la necesidad de garantizar el transporte público en Burgos después de que el fuego pusiera en jaque el sistema de movilidad de la ciudad. Tras completar el trayecto por carretera, algunos usuarios de redes sociales han compartido la llegada de los vehículos a Burgos, donde han sido recibidos con expectación y agradecimiento por los vecinos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Policía Local, ha regulado el acceso a la ciudad del convoy con los autobuses cedidos a fin de interferir lo menos posible en la situación del tráfico y agilizar su entrada en las instalaciones municipales:

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Con la incorporación de estas unidades, se espera que la capital burgalesa recupere la frecuencia habitual de sus líneas y garantice la movilidad en condiciones de normalidad lo antes posible para todos los usuarios afectados.