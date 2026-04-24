La Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación ofrece formación a desempleados en carnicería y pescadería tras los acuerdos firmados por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid el pasado diciembre con Adepesca, que representa a 6.200 empresas del sector, y Carnimad, con 1.300. La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, acompañada por el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha visitado esta escuela municipal, donde alumnos desempleados están recibiendo estas primeras formaciones, profesiones donde la escasez de relevo generacional se está dejando notar.

Los alumnos de las formaciones de ayudante de carnicería y ayudante de pescadería realizarán 155 horas de formación teórica y 50 horas de formación práctica (ampliables hasta 320 horas en el caso de que la empresa o el mercado lo posibilite), que permitirán recuperar la figura de aprendiz reivindicada por ambos sectores. El objetivo de esta alianza es la creación de unos itinerarios de formación que ambos sectores necesitan para, por un lado, crear el primer certificado acreditado por Carnimad y Adepesca en Madrid y, por otro, favorecer el relevo generacional, tanto en las pymes como en los mercados de la ciudad.

RELEVO GENERACIONAL

El Ayuntamiento, a través de la Agencia para el Empleo y en coordinación con ambas asociaciones, realiza la selección del alumnado que recibirá la formación. Se trata de una actuación conjunta que va a posibilitar el diagnóstico para favorecer el relevo generacional en los mercados, así como en las empresas donde es necesario la cobertura de vacantes ofreciendo a su vez un escenario real para que los alumnos realicen las prácticas que completen su itinerario formativo.

La aportación económica de la Agencia para el Empleo para la financiación de estas actuaciones asciende a una cantidad máxima de 20.000 euros por entidad para el ejercicio de 2026. Los itinerarios formativos especializados en carnicería y pescadería se suman a los 35 itinerarios formativos que se han desarrollado en la Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación desde abril de 2025 hasta marzo de 2026, con un total de 604 alumnos formados en especialidades como cocina profesional, ayudante de cocina, ayudante de camarero, elaboración y servicio de catering, y auxiliar en panadería y pastelería.

La Escuela Municipal de Hostelería y Alimentación forma parte de la Red de Escuelas Municipales de Formación que al Agencia para el Empleo ha puesto en marcha desde marzo de 2025, cuya red está contemplada en la Estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid 2024-2027 para cuya ejecución hay prevista una inversión total de 256 millones de euros. En el proyecto se invierten 64 millones de euros de media cada año, de los que 38 se destinan a medidas específicas y 26 a gastos estructurales necesarios para su implementación. El Consistorio ya ha puesto en marcha tres Escuelas Municipales de Formación (Hostelería y Alimentación, Empleo Verde y Oficios y Cuidados) y ampliará este modelo en 2026 con la apertura de la nueva Escuela Municipal de Talento Digital en San Blas-Canillejas.