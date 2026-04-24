Entramos en el Palacio Real de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el que se ha rodado el nuevo videoclip de David Bisbal

David Bisbal estrenaba el pasado miércoles una reinterpretación del mítico tema de Camilo Sesto, "Vivir así es morir de amor", que formará parte del próximo disco del cantante. Revalorizando este éxito atemporal, Bisbal comentaba en su Instagram: "Ha sido mi manera de rendir homenaje a una obra que forma parte de todos nosotros".

Afirmando que "esto solo era el comienzo", el almeriense publicaba este tema en YouTube junto a un videoclip, rodado en el Palacio Real de Aranjuez. Un enclave que no ha sido escogido al azar, ya que este emplazamiento posee una belleza e historia incomparables que le ganaron el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Palacio Real de Aranjuez fue otorgado con el titulo de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001 / Patrimonio Nacional

Residencia de la Corona, y escenario de gestas históricas

El Palacio Real de Aranjuez inició su construcción en la época de Felipe II y no sería terminado hasta el reinado de Carlos III. A día de hoy este edificio histórico a orillas del río Tajo forma parte de las residencias de la Corona española, quienes visitaron el palacio el pasado 9 de diciembre de 2025 con motivo de la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes.

Los Reyes hicieron entrega del Premio Ñ a María Delgado durante su estancia el pasado diciembre / EFE

Con una fachada barroca, otra renacentista, y un interior rococó y neoclásico, esta ubicación no destaca solo por sus lujosos salones, sus jardines históricos y su gran colección de relojes, y es que las cuatro paredes del Palacio de Aranjuez han sido testigo de grandes gestas históricas de nuestro país.

En la Sala de los Espejos del Palacio Real de Aranjuez se grabaron algunos episodios de la nueva serie 'Valle Salvaje' / Patrimonio Nacional

Entre ellas, el Motín de Aranjuez en 1808, orquestado por Manuel Godoy, quien pasaría todo el conflicto escondido entre las alfombras del desván de su casa-palacio. Aunque pudiera parecer un suceso cómico, no podemos olvidar que este motín resultaría en las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII, marcando la crisis del Antiguo Régimen y el inicio de la intervención francesa a manos de Napoleón Bonaparte.

Representación del Motín de Aranjuez / Ayuntamiento de Aranjuez

Un escenario de película... y ahora, de videoclip

Estancias del Palacio Real de Aranjuez como el Gabinete de Porcelana, el Salón de los Espejos, o el Gabinete Árabe, y sus más de 110 hectáreas de jardines visitables, han sido escenario de varias películas como 'El fabuloso mundo del circo' (1964), 'Los tres mosqueteros' (1973) y más recientemente la serie de televisión 'Valle Salvaje'.

'Los Tres Mosqueteros' (1973) / Filmin

Contando con un amplio historial audiovisual, el último en elegir este enclave ha sido David Bisbal quien en este homenaje a Camilo Sesto permite una visita gratuita por el palacio mientras canta al ritmo de... "Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia".