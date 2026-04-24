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La madrileña Elsa Pataky y el entrenamiento de fuerza: "El músculo es el mejor agente antienvejecimiento"

Elsa Pataky prioriza el músculo como agente antienvejecimiento y combina pesas con ejercicios funcionales y el método noruego de alta intensidad

Elsa Pataky

Elsa Pataky / Instagram | @elsapataky

Paula Correa

A sus 49 años, Elsa Pataky se ha consolidado como el máximo referente del wellness en nuestro país. Con el estreno de su nueva serie, El Homenaje, la actriz madrileña ha vuelto a España demostrando que el paso del tiempo puede ser un aliado si se cuenta con la disciplina adecuada. Para Elsa, el secreto de su envidiable forma física no reside en dietas milagro, sino en un pilar fundamental: el entrenamiento de fuerza.

Desde que comenzó a ejercitarse a los 18 años, Pataky ha mantenido una constancia inquebrantable. Su filosofía es clara: el músculo es el mejor agente antienvejecimiento. La actriz entrena un mínimo de cinco días a la semana, dedicando tres de ellos exclusivamente a las pesas y ejercicios funcionales. Sentadillas, peso muerto a una pierna y remo en TRX forman parte de una rutina diseñada para salir del gimnasio con una sensación de fatiga real, señal de que el cuerpo está trabajando en su regeneración.

El equilibrio entre potencia y recuperación

Sin embargo, Elsa no busca solo volumen, sino funcionalidad. Entiende que el cuerpo es un sistema complejo que necesita tanto intensidad como calma. Por ello, integra el método noruego, un sistema de intervalos de alta intensidad que pone a prueba su capacidad cardiovascular, con sesiones de pilates dos veces por semana. Este último es clave para fortalecer el core y mantener la higiene postural, algo vital en su carrera interpretativa.

Para apoyar esta demanda física, la actriz recurre a una nutrición consciente. En sus mañanas no faltan los batidos de avena y frutas potenciados con su suplemento Forever, desarrollado junto a laboratorios Longevitas para cubrir las necesidades de recuperación muscular.

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Aunque su vida actual transcurre en la naturaleza salvaje de Australia junto a Chris Hemsworth y sus tres hijos, la actriz reconoce que su conexión con España sigue intacta. Aunque por ahora prioriza la libertad de sus hijos en el entorno rural australiano, no descarta pasar largas temporadas en Madrid en un futuro, un plan que cuenta con el visto bueno de su marido, quien confiesa ser un enamorado de nuestra cultura y clima.

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