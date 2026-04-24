Detenido un ultra de la Real Sociedad por acosar a seguidores del Atlético tras la final de Copa

Un hombre de 31 años, vecino de Lazkao, ha sido arrestado en San Sebastián por un presunto delito de conducción temeraria. El detenido intentó sacar de la carretera a una autocaravana de aficionados del Atlético de Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en la autovía A-66, a la altura de Almendralejo (Badajoz). En ese momento, ambos grupos regresaban de Sevilla tras la final de la Copa del Rey.

Acoso violento en la carretera

La investigación comenzó tras la viralización de un vídeo en redes sociales. En las imágenes se observa cómo tres furgonetas negras acorralan e intimidan a una autocaravana ocupada por seguidores colchoneros.

El conductor ahora detenido realizó maniobras de violencia vial extremadamente peligrosas. Según la Guardia Civil, estas acciones obligaron a las víctimas a frenar de forma brusca ante el riesgo inminente de colisión.

Identificación gracias a las redes sociales

La difusión del vídeo fue clave para el Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT). Las imágenes permitieron identificar la matrícula de la furgoneta y determinar la gravedad de las maniobras realizadas.

El arrestado puso en peligro no solo a los aficionados madrileños, sino también a los propios ocupantes de su vehículo y al resto de conductores que circulaban por la vía extremeña en ese momento.

Operación policial en Gipuzkoa

Tras localizar al sospechoso, la Comandancia de Extremadura solicitó la colaboración de la Policía Judicial de Gipuzkoa. La detención se hizo efectiva finalmente en la ciudad de San Sebastián.

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Este operativo coordinado pone fin a un episodio de hostilidad deportiva que se trasladó de las gradas a la carretera, poniendo en serio riesgo la seguridad vial durante el regreso del evento futbolístico.