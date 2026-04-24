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RINCONES DE MADRID

La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: "Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad"

Son muchos los detalles que esconde la capital en lo que a historia, arquitectura y arte antiguo se refiere: un ejemplo de ello es esta pequeña plaza

Esta plaza es uno de los espacios más originales y desconocidos de Madrid

Esta plaza es uno de los espacios más originales y desconocidos de Madrid

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid nunca deja de sorprender. La capital cuenta con miles de rincones desconocidos que maravillan tanto a turistas como a locales, pues su ubicación secreta hace que pasen desapercibidos para la mayoría.

Son muchos los detalles que esconde la ciudad en lo que a historia, arquitectura y arte antiguo se refiere y un ejemplo de ello es la pequeña plaza que se esconde en el barrio de Puerta del Ángel, de la que quizás no hayas oído hablar antes a pesar de ser una de las plazas más bonitas y transitadas de la capital.

Una plaza rodeada de casitas de colores

Se trata de la Plaza de Sisenando, ubicada en el barrio de Puerta del Ángel y rodeada de casitas de tres plantas de colores diferentes cada una. Si tienes pensado visitarla, has de saber que está especialmente bonita --y fotogénica-- estos días cuando florecen sus almendros. Muchos aseguran que "es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad". En cuanto a su nombre, procede del vigesimosexto rey de los visigodos, Sisenando.

El pueblo con casa de colores más bonito está a menos de dos horas de Madrid

Si estás buscando hacer una escapada a un pueblo que igualmente cuente con casitas de colores y te haga desconectar del frenético ritmo de Madrid, Madriguera es tu destino ideal. Es un diminuto municipio de la provincia de Segovia al que puedes llegar fácilmente en coche desde la capital. Sin duda, la mayor parte de su encanto reside en la tranquilidad y la paz que ofrece

Si estás buscando hacer una escapada a un pueblo que igualmente cuente con casitas de colores y te haga desconectar del frenético ritmo de Madrid, Madriguera es tu destino ideal

Si estás buscando hacer una escapada a un pueblo que igualmente cuente con casitas de colores y te haga desconectar del frenético ritmo de Madrid, Madriguera es tu destino ideal / FLICKR

Se sitúa a menos de dos horas de Madrid y es un ejemplo de belleza absoluta. Destaca porque sus calles están repletas de casas de diferentes colores, generando un mosaico que te dejará sin aliento. De hecho, está considerado uno de los pueblos más representativos de la llamada 'arquitectura roja' de la sierra de Ayllón.

Lo mejor es que no tardarás ni dos horas en llegar a Madriguera desde Madrid

Lo mejor es que no tardarás ni dos horas en llegar a Madriguera desde Madrid / FACEBOOK

Además del impactante color de muchas de sus casas, donde predominan los tonos rojizos y naranjas generando un ambiente que a muchos les recuerda a Marte, Madriguera tiene pequeños rincones que merece la pena visitar y conocer, como la iglesia de San Pedro Apóstol.

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Alrededor del pueblo se puede divisar el río de la Hoz y visitar el Parque del Hayedo de Tejera Negra, dos enclaves naturales absolutamente únicos y perfectos para perderse. Y es que es muy típico de la zona realizar rutas de senderismo recorriendo otros municipios como Becerril o El Negredo, entre los cuales se puede hacer un recorrido de unos 30 kilómetros.

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