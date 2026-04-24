Confirmado por la Aemet para la Comunidad de Madrid: continúa este viernes la alerta amarilla por fuertes tormentas, lluvias y granizo

Tras una madrugada de fuertes tormentas en la Comunidad de Madrid, el mal tiempo continúa. Así lo confirma el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes 24 de abril, en el que se espera que se produzcan también lluvias intensas que podrían alcanzar los 15 litros por hora, que además podrían ir acompañados de granizo y viento fuerte.

Aviso amarillo activado este 24 de abril. / Aemet

El organismo estatal pone de nuevo en alerta a zonas de la Sierra, el área metropolitana, el Henares, el sur, Las Vegas y zona oeste, un aviso que estará activo en la franja horaria entre las 16:00 y las 22:00 horas. Con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Así se espera el desarrollo de la jornada

Los cielos en la capital se presentan cubiertos por nubes altas y se espera que la nubosidad evolucione por la tarde. La previsión actual de la Aemet espera que alrededor de las 12:00 horas se produzcan intervalos nubosos con nubes altas hasta las 18:00 horas, momento en el que los cielos continuarán cubiertos con probabilidad de precipitación. En esta zona el viento soplará flojo del sureste con intervalos moderados en zonas bajas a partir de la tarde.

Probabilidad de precipitación estos días en la capital. / Aemet

Y atención en la montaña, ya que en las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera un cielo muy nuboso o cubierto con calima ligera, que junto a los chubascos probables podría provocar lluvias de barro, sobre todo por la tarde, momento en el que se prevé que sean localmente fuertes y que vayan acompañados de granizo y tormentas. El viento se pronostica flojo o moderado de componente sur a primeras horas, ocasionalmente fuerte en cotas altas y no se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Bajada de las temperaturas

El fenómeno meteorológico también trae consigo una bajada notable de las temperaturas. En la capital los termómetros oscilarán entre los 23 grados de temperatura máxima y los 13 grados de temperatura mínima. Un descenso que también se presenta en la montaña, sobre todo en las máximas. Así se muestra en la previsión de Somosierra, donde los grados variarán entre los 17 de máxima y los 8 de mínima, y en Guadarrama, donde las máximas serán de 20 grados y los 11 de mínima.

ASEM112 ha trasladado el aviso a organismo y servicios de emergencia y se recomienda estar atento a los canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones sobre el estado del tiempo.