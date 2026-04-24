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GASTRONOMÍA

The Champions Burger vuelve a Madrid en busca de la mejor hamburguesa de España: fechas, horarios y establecimientos participantes

Más de 20 participantes competirán para subirse al podio y avanzar en la clasificación hacia la 'Mejor hamburguesa de España'

'The Champions Burger' vuelve a Madrid para buscar la mejor hamburguesa del país

'The Champions Burger' vuelve a Madrid para buscar la mejor hamburguesa del país

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡Buenas noticias para los amantes de la gastronomía! Ha arrancado oficialmente en Madrid la nueva gira de The Champions Burger, que este año incorpora el espectáculo The Big Game, inspirado en la estética y la energía de la liga profesional de fútbol americano.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, inauguró ayer el festival, protagonizando el tradicional saque inicial (kickoff) al estilo de los partidos de la NFL, con lanzamiento de balón ovalado incluido. Le acompañó la cuarta teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Gloria Fernández. Con este inicio, se ponen en marcha 18 días de competición en los que el recinto ferial del municipio se transforma en un auténtico estadio gastronómico.

Más de 20 participantes competirán para subirse al podio y avanzar en la clasificación hacia la 'Mejor hamburguesa de España'. Como siempre, será el público quien active el marcador: probará las propuestas y emitirá su voto.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, inauguró ayer el festival, protagonizando el tradicional saque inicial (kickoff) al estilo de los partidos de la NFL, con lanzamiento de balón ovalado incluido

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, inauguró ayer el festival, protagonizando el tradicional saque inicial (kickoff) al estilo de los partidos de la NFL, con lanzamiento de balón ovalado incluido / THE CHAMPIONS BURGER

La carne, la gran protagonista

Las burgers que juegan en Las Rozas incluyen cortes premium como wagyú japonés, carne de black angus, chuletón o costilla ibérica a baja temperatura, una muestra del nivel de este año. A partir de ahí, entran en juego los panes artesanales, desde brioche tipo pretzel o cubiertos con oro comestible, hasta los rebozados en Doritos y gratinados con mozzarella y parmesano.

Las burgers que juegan en Las Rozas incluyen cortes premium como wagyú japonés, carne de black angus, chuletón o costilla ibérica a baja temperatura, una muestra del nivel de este año

Las burgers que juegan en Las Rozas incluyen cortes premium como wagyú japonés, carne de black angus, chuletón o costilla ibérica a baja temperatura, una muestra del nivel de este año / THE CHAMPIONS BURGER

También aparecen combinaciones de ingredientes sorprendentes, como mermelada de beicon o guanciale; polvo de Jumpers; patatas fritas con galletas Lotus; chédar rosa o rojo; crujientes de maíz tostado o croquetas de macarrones y queso. Sin duda, todo pensado para una intensa competición, donde cada detalle suma puntos.

Además, en línea con su compromiso con el medioambiente, se ha incorporado un área de movilidad sostenible para facilitar el acceso al festival y promover desplazamientos más respetuosos con el entorno entre los asistentes.

Datos clave

Fecha: del 23 de abril al 10 de mayo

Horario: de lunes a jueves de 18.00 a 23.00 y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00

Lugar: Recinto ferial (Avenida nuetsra Señora del Retamar, s/n/, Las Rozas)

Precio: gratis

Listado de participantes

Tras probar las hamburguesas, llegará el momento de votar y mover el marcador. Solo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Las Rozas. Además, la favorita local recibirá una mención especial. Al final de la gira, solo una ganará el título de 'Mejor hamburguesa de España'. Consulta el listado de participantes:

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  • Street Food Burger.
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  • Circo Burger.
  • Vacarnal Burger.
  • Está Rico Burger.
  • Ardemos Burger.
  • Briochef Burgers Madrid.
  • Jenkin's Burger.
  • The President Burger.
  • Ficus Burger & Food.
  • La Burguesa.
  • Baool Burgers.
  • Algo Diferente Burger.

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