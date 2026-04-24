La brecha entre distritos, la cara B del Madrid que se presenta como "locomotora" económica de España

Madrid avanza imparable, sí, pero no al mismo ritmo en todas sus partes. El Ayuntamiento presentó el miércoles un informe sobre la situación socioeconómica de la capital que arroja la imagen de ciudad en crecimiento sostenido, con un mercado laboral fuerte y una posición cada vez más preponderante en la economía nacional. Tanto, que durante la presentación la vicealcaldesa, Inma Sanz, la definió como la "locomotora" económica de España y una de las "más importantes" de Europa.

Tras crecer al 2,9% en 2025, las previsiones del Consistorio es que el PIB de la ciudad mantenga este año un crecimiento del 2,4 %, por encima del 2,2% estimado para el conjunto del país, aunque, eso sí, por debajo del 2,7% previsto para la Comunidad de Madrid. También destaca un PIB per cápita de 58.102 euros, un 78% superior a la media española. El resto de grandes cifras del documento son igualmente positivas: 3,53 millones de habitantes, 2,46 millones de afiliados a la Seguridad Social, una tasa de paro del 6,6 % al cierre de 2025 y la cifra de desempleo registrado más baja en un mes de marzo desde 2008.

Unos datos macro que sirven al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para sostener la idea de que la capital atraviesa un momento de fortaleza económica y dinamismo empresarial. "Madrid es hoy una ciudad que es dinámica, que es abierta con una economía cada vez más diversa, donde conviven sectores tradicionales con otros intensivos en innovación y conocimiento", presumió Sanz durante la presentación.

Sin embargo, bajo esa imagen global de prosperidad ofrecida por el Ayuntamiento subyace el reverso negativo de la economía madrileña: las profundas diferencias que persisten entre unos distritos y otros, especialmente entre el norte y el oeste, por un lado, y buena parte del sur y el este, por otro. Una realidad que el informe municipal no recoge, pero a la que sí se refirió la vicealcaldesa.

Preguntada al respecto tras la presentación, Sanz reconoció que existe, aunque matizando que se trata de "una circunstancia que se produce en todas las grandes capitales donde precisamente hay unos niveles más elevados en cuanto a producto interior bruto y a producto interior bruto per cápita”, señaló la portavoz municipal. Pese a ello, añadió, "si por algo ha apostado este equipo de Gobierno a lo largo de los últimos años es, precisamente, por las inversiones en las zonas más vulnerables de la ciudad".

En este sentido, Sanz recordó que el Ayuntamiento ha destinado “más de 1.300 millones de euros” a los distritos del sur y del este en inversiones territorializadas en los dos últimos mandatos y añadió que los distritos “están gestionando ahora mismo más de 1.000 millones de euros” para atender estas situaciones. "Tenemos las bases, que son sólidas, para que el crecimiento que en estos momentos está generando a Madrid llegue a todas y cada una de las esquinas de Madrid, pero vamos a seguir poniendo en marcha todos esos planes de reequilibrio para que nadie se pueda quedar atrás", recalcó la vicealcaldesa madrileña.

Una promesa que no ha calado entre la oposición. Tras la presentación del informe el miércoles, la concejala Sara Ladra, de Más Madrid, reprochó que el documento obvia que "Madrid es la región donde más está creciendo la desigualdad", con diferencias de hasta seis veces en el nivel de renta entre el 20% más rico y el de menos ingresos. "Almeida lleva años vendiendo que cuanto mejor le va a Madrid, mejor le irá a todas y todos los madrileños y esto es rotundamente falso. La verdad es que con el PP, cuanto mejor le va a los ricos, peor le va al resto", sentenció la edil.