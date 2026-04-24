El Atlético de Madrid, a por moral y confianza ante el Athletic antes del examen definitivo de Champions

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Athletic Club en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas, DAZN LaLiga), en la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en el último ensayo antes de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Arsenal. Los rojiblancos buscan cortar una mala racha de resultados ante un rival que, con la permanencia prácticamente encarrilada, mira ya hacia los puestos europeos.

El Atlético no gana desde su triunfo en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions. Desde entonces acumula cuatro derrotas, algunas asumibles por el contexto europeo y otras especialmente dolorosas, como la final de Copa perdida ante la Real Sociedad. En Liga, los tropiezos han permitido al Villarreal consolidarse en la tercera plaza y han reabierto cierta inquietud por la presión de sus perseguidores.

Simeone ha utilizado las últimas jornadas como banco de pruebas, dando minutos a futbolistas menos habituales ante la distancia con el título y el margen sobre la zona Champions. Sin embargo, la necesidad de recuperar sensaciones podría devolver protagonismo a nombres importantes como Marcos Llorente, Julián Álvarez o Koke, ausentes en la convocatoria ante el Elche. Robin Le Normand y Johnny Cardoso podrían comenzar en el banquillo pensando en el duelo europeo del miércoles, después de completar los 90 minutos en la derrota intersemanal. En ataque, Griezmann, Julián Álvarez y Giuliano Simeone apuntan a titulares, con Nico González, autor de un doblete en su último partido, como principal candidato para ocupar la banda izquierda.

El delantero del Athletic Nico Williams (i) y el portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak (d), durante el partido de Liga en Primera División que Athletic Club y Atlético de Madrid disputan en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla. (Athletic Bilbao) (Atlético Madrid) / Javier Zorrilla / EFE

El Athletic, por su parte, tratará de aprovechar el momento de dudas rojiblanco para ganar en Liga en campo del Atlético por primera vez desde 2011, cuando un doblete de Gaizka Toquero decidió el partido. Más reciente queda su victoria en el Metropolitano en las semifinales de la Copa del Rey de 2024, gracias a un gol de Álex Berenguer. El equipo de Ernesto Valverde llega con confianza tras derrotar a Osasuna y alejar casi definitivamente el peligro del descenso. Además, ese triunfo dejó la primera portería a cero de los leones desde el precedente liguero ante el Atlético en San Mamés, con Unai Simón como figura tras detener un penalti y salvar una ocasión clara de Ante Budimir.

Ahora, el reto bilbaíno pasa por acercarse a Europa, una zona que tiene a tres puntos al inicio de la jornada. Para ello necesita mejorar su rendimiento como visitante: encadena tres derrotas fuera de casa y no gana lejos de San Mamés desde el 15 de febrero, cuando venció en el Carlos Tartiere. Sus números a domicilio, 12 puntos de 45 posibles, lo sitúan entre los peores visitantes del campeonato.

Valverde no podrá contar con Mikel Jauregizar, sancionado tras su expulsión ante Osasuna, ni con Aymeric Laporte, lesionado. En ataque, en cambio, el técnico cuenta con más recursos: Nico Williams se acerca a su mejor versión y Gorka Guruzeta mantiene su olfato goleador, con 11 tantos en 2026. La principal duda está en la mediapunta, donde Oihan Sancet parte con ventaja tras ser suplente en el último encuentro.

Ficha técnica:

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Yeray, Yuri; Galarreta, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

Árbitro: Gil Manzano, del Comité Extremeño.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Hora: 21.00 horas / DAZN LaLiga.