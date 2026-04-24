Ángel Torres sobre la renovación de Bordalás: "si el quiere continuar hablaremos, no creo que haya ningún problema"

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, habló sobre la posible renovación del entrenador de su equipo, José Bordalás y señaló que "si él quiere continuar" tendrán que hablar. "Quiero hablar con el y ver que el piensa, hay que cambiar cosas y nosotros estamos agradecidísimos y si el quiere continuar hablaremos, no creo que haya ningún problema, (...) creo que él se lo merece pero tiene que ser una decisión de él también" señaló el máximo dirigente del Getafe.

Los azulones, que tras ganar a domicilio a la Real Sociedad se encuentran a 5 puntos de la quinta plaza que da acceso a la Europa League, visualizan de nuevo al EuroGeta compitiendo por los mejores campos del contintente aunque el presidente asegura que "el objetivo principal era la salvación", porque en el fútbol "todo puede cambiar de la noche a la mañana, tenemos mucha ilusión, lo primero es ganar el partido de mañana y a partir de ahí estar donde queremos estar".

Hansi Flick charla con Lamine Yamal en la primera parte del Barça-Getafe en Montjuïc. / / Jordi Cotrina

El Getafe recibe este sábado al líder de la competición, el FC Barcelona, que llega con bajas sensibles después de que Lamine Yamal se retirase lesionado del partido frente al Celta en el Camp Nou. Tras el gran cambio del equipo pasado el mercado de invierno, Torres señaló que "el secreto" se basa en que "la plantilla se quedó corta y se sumo alguna lesión" por lo que "hemos tenido que hacer fichajes para recuperar