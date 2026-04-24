POLICIA MUNICIPAL
Almeida descarta complicaciones para la seguridad de la maratón del domingo: "No hay polémica alguna"
El Ayuntamiento ha repsondido a las críticas de los sindicatos policiales afirmando que el dispositivo de seguridad para la prueba está "absolutamente garantizado"
"La seguridad y la gestión de las Emergencias están garantizadas", ha afirmado este viernes con rotundidad el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en relación al dispositivo de seguridad para la 48º Maratón de Madrid que se celebra este domingo. Unas palabras con las que el regidor popular ha querido descartar las dudas surgidas en torno a este y otros eventos masivos por la situación interna de la Policía Municipal.
En un comunicado difundido este viernes, los sindicatos mayoritarios del Cuerpo, CPPM y CSIT Unión Profesional/PLA, denuncian que la falta de negociación con el Ayuntamiento para un nuevo Acuerdo de Policía está empezando a afectar a la cobertura de eventos y al servicio ordinario de seguridad en la capital. Según las organizaciones, el descontento creciente entre la plantilla está llevando a numerosos agentes a dejar de apuntarse a servicios voluntarios que suponen un sobreesfuerzo en su jornada laboral.
La nota advierte de que ya existen dificultades para completar determinados dispositivos, como el previsto para la prueba de este domingo, para el que denuncian que han tenido que recurrir a policías en prácticas ante la falta de efectivos. Una situación que, alertan, podría agravarse ante próximos eventos de gran afluencia, como San Isidro, MADO o la visita del Papa. Por ello, los sindicatos han declarado un conflicto colectivo que, aseguran, mantendrán hasta la firma de un nuevo acuerdo, mientras reclaman al Consistorio un proceso de negociación “real”.
Preguntado al respecto esta mañana, Almeida ha afirmado que la seguridad en la maratón está garantizada "gracias a Policía Municipal, a Samur, a Bomberos y también a otros servicios municipales, como pueden ser los agentes de movilidad". Según el alcalde, el dispositivo es "similar" al que se viene desplegando en años anteriores, por lo que "tenemos experiencia suficiente" para saber cómo diseñarlo y cómo escalarlo. "No hay polémica alguna", ha recalcaldo Almeida ante los medios.
Ahondando en la cuestión, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado que es habitual que en los operativos de seguridad se incluya a agentes en prácticas. "Siempre ha habido agentes en prácticas, no solo en este dispositivo, sino en otros como el de la campaña de Navidad", ha apuntado, a lo que se sumarán los citados agentes municipales de movilidad.
En la misma línea que el alcalde, Sanz ha insistido en que el "dispositivo del domingo está absolutamente garantizado" y "no va a haber ningún problema", enmarcando la controversia en los "tiras y aflojas" propios de las negociaciones colectivas. A este respecto, la delegada ha trasladado que en "breve" abrirán formalmente a la mesa de negociación con los sindicatos, con los que confían en "conseguir llegar a un acuerdo".
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