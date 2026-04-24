MADRID
Un acertante de La Primitiva gana más de un millón de euros en Leganés
El boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías nº 9 de la localidad madrileña
EP
El dueño de un boleto de La Primitiva validado en Leganés percibirá 1.192.514,66 euros por un premio de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, 23 de abril. El boleto ha sido validado en en la Administración de Loterías nº 9, situada en Panadés, 6 de la localidad madrileña, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves ha estado formada por los números 27, 34, 11, 13, 26 y 20. El número complementario es el 10, el reintegro, el 8, y el Joker, el 2819883. La recaudación ha ascendido a 10.664.988 euros.
En el sorteo de La Primitiva de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.000.000 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen siete boletos acertantes.
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