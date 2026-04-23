Vuelven 'Los Veranos de Alcobendas': campamentos, colonias urbanas y cientos de actividades para facilitar la conciliación familiar

El Ayuntamiento de Alcobendas ha presentado la programación de Los Veranos de Alcobendas 2026, una oferta estival que reunirá campamentos, colonias urbanas, actividades deportivas, propuestas culturales, talleres y ocio para todas las edades, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y ampliar las alternativas de tiempo libre durante los meses de verano.

Una de las principales novedades del programa es el aumento de plazas en las colonias urbanas para niños de 4 a 11 años, que este año alcanzarán las 2.000, 200 más que en la edición anterior. Además, el Consistorio ha ampliado también las plazas destinadas a familias con necesidades especiales hasta cubrir la demanda de los Servicios Sociales municipales.

Las colonias se desarrollarán por quincenas entre el 1 de julio y el 31 de agosto en seis colegios públicos de la ciudad. La programación incluirá actividades como salidas a la piscina y al cine, talleres creativos, juegos y dinámicas adaptadas a cada grupo de edad.

Campamentos de naturaleza y multiaventura

En el apartado de campamentos, la oferta contempla propuestas de naturaleza, multiaventura y actividades náuticas fuera de Alcobendas para distintos tramos de edad. Entre ellas figuran el Campamento Náutico Infantil y el Multiaventura Infantil, ambos para menores de 9 a 12 años, así como el Campamento de Naturaleza y Medioambiente, dirigido a niños de 7 a 11 años. Como novedad, el Ayuntamiento de Alcobendas incorpora este año un campamento náutico en Oliva (Valencia) durante agosto para adolescentes de 13 a 15 años, en el que podrán practicar vela ligera, windsurf, kayak y paddle surf.

Para regular el acceso a las actividades con mayor demanda, el Ayuntamiento mantendrá el sistema de sorteo previo tanto en colonias como en campamentos. Además, según ha explicado, se ha adelantado el periodo de inscripción y pago y se ha mejorado la plataforma informática para agilizar el proceso.

La programación juvenil incluirá también talleres creativos de artes escénicas y danza urbana, las Escuelas de Verano de Arte, Circo y Naturaleza y un nuevo curso de premonitores para jóvenes de entre 14 y 17 años. Entre las actividades previstas destaca además un Viaje Joven al Camino de Santiago, del 5 al 11 de julio, para vecinos de 18 a 30 años. A ello se sumarán jornadas con precios especiales para empadronados en parques temáticos y de ocio.

En el ámbito deportivo, la campaña municipal ofertará más de 1.900 plazas en cerca de 70 cursos entre el 28 de junio y el 8 de agosto, repartidos entre el Polideportivo José Caballero y la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Habrá campus y cursos para todas las edades, desde los seis meses, con disciplinas como gimnasia rítmica, hockey, esgrima, fútbol sala, triatlón, baloncesto, baile moderno, tenis y pádel, además de natación, yoga, pilates, zumba, crossfitness y boxfitness.

El programa reserva también actividades para personas mayores, con propuestas como las colonias de "abus y peques", talleres, caminatas de verano y actividades musicales. A ello se suma el programa Conciliación Laborables no Festivos, que ofrecerá actividades para menores antes del inicio de las colonias y antes de la vuelta al colegio en el CEIP Valdepalitos.

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La oferta cultural será otro de los ejes de la programación estival. Como novedad, este año se estrenará el festival Open Sky, una propuesta al aire libre que se sumará a otras citas ya habituales como la Noche de San Juan, el concierto de la Banda Municipal, el Cine de Verano, Alcobendas Danza, la Muestra de Títeres, Alcotaku, Fotonoche o la Gala de la Magia. La programación cultural se prolongará hasta septiembre con el Festival de Circo.