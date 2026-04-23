Revel Fest, el mayor festival de disfrute saludable de Europa llega a Madrid: “Significa disfrutar sin pagar el precio después”

Sin alcohol, diurnas y vinculadas al deporte y al bienestar, así son las llamadas "fiestas dopamina" una nueva forma de ocio que se abre paso en Madrid y que promete a sus asistentes disfrutar sin resaca, sin excesos y sin renunciar a la intensidad de la música o la socialización. Respondiendo a la forma en que las nuevas generaciones entienden el tiempo libre, los cubatas son sustituidos por expresos y matchas, y los bailes a altas horas de la madrugada, se convierten en carreras o actividades deportivas.

Esta es precisamente la propuesta del Autocine de Madrid, que acogerá el próximo sábado 25 de abril el 'Revel Fest', un festival con aforo para 4.500 personas que combinará música, clases de yoga, pilates, baños de hielo y comida saludable. Rafael Aguayo, impulsor y creador de esta fiesta resumía la experiencia a EFE explicando como este nuevo formato de ocio "significa disfrutar sin pagar el precio después".

'Revel Fest', dos escenarios y seis zonas experienciales

Descrito como el mayor festival de disfrute de Europa, 'Revel Fest' comenzará a las 12:00 horas del medio día y ofrecerá a sus asistentes once horas de música ininterrumpida que podrá disfrutarse en los dos escenarios instalados en el recinto. Además, el festival contará con seis zonas experienciales entre las que destacan la 'zona wellness y recovery' (zona de bienestar y recuperación), la 'sport zone' (zona de deporte), la 'game zone' (zona de juegos), una estación de 'healthy food' (comida saludable) y otra de 'fashion' (moda).

El 'Revel Fest' abrirá sus puertas a las 11:45 horas y los asistentes podrán disfrutar de sus actividades hasta las 23:00 horas / @revel.es_

Con un precio de 39 euros por persona más los 3,90 euros de gastos de gestión, la entrada general al festival asciende a 42,90 euros e incluye una bebida gratis. Aunque, en caso de querer asistir con un grupo grande de amigos, la organización ha previsto un descuento para aquellos que adquieran las entradas en paquetes de 10, cuyo precio ascendería a 33,90 euros por persona.

Tendencia del 'soft clubbing'

David de las Heras, general del Grupo Kapital, señalaba a EFE la "incertidumbre" en que se encuentra la hostelería, y es que festivales como 'Revel Fest' ponen de manifiesto cómo, la tendencia internacional conocida como 'soft clubbing', se ha instalado en la escena madrileña, en respuesta a una generación Z que prioriza cada vez más los nuevos hábitos y la salud.

Así, De las Heras no dudaba al afirmar para EFE que el futuro del ocio serán este tipo de eventos “ligados a la cultura del deporte” y que demuestran la “profunda transformación” que está viviendo el sector de la hostelería con jóvenes que tienen nuevos hábitos “con lo que toca” crear espacios que “combinen el disfrute, el deporte y el bienestar con entornos de referencia cultura y social”.