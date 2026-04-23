La red mundial que salvó el legado de Lorca llega a la Residencia de Estudiantes con "un 80% inédito"

Pocas figuras de la poesía y la literatura española del siglo XX han dejado una huella tan viva, y a la vez tan herida, como Federico García Lorca. En torno a su obra y a su ausencia se fue levantando, desde muy pronto, una memoria hecha de afectos, pérdidas y rescates. Con su asesinato en agosto de 1936, cuando la guerra acababa de estallar y todo parecía precipitarse hacia la destrucción, comenzó, de manera dolorosa e inesperada, otra historia: la de quienes comprendieron desde el primer momento que había que preservar sus huellas antes de que también ellas fueran arrasadas.

Así comenzó, en aquel verano, un largo trabajo de rescate y custodia que llega hasta hoy y que sigue sumando páginas. Familiares, amigos, compañeros y admiradores anónimos, dentro y fuera de España, empezaron a reunir y proteger manuscritos, cartas, fotografías, dibujos, libros, papeles sueltos y objetos personales, conscientes de que en ellos se jugaba no solo la memoria del poeta, sino también la supervivencia material de su obra. Durante casi nueve décadas, ese esfuerzo ha dado forma a un archivo único, "en movimiento", construido no solo con los fondos conservados por la familia y la Fundación Federico García Lorca, sino también con materiales localizados en archivos personales, familiares y estatales repartidos por España y por medio mundo. Más que un depósito de documentos, ese archivo es la crónica de una perseverancia frente a la guerra, el exilio, la censura y el olvido.

Esta historia es la que reconstruye ahora la exposición Lorca y el archivo: memoria en movimiento, que llega a la Residencia de Estudiantes de Madrid. Abierta hasta el 26 de julio, la muestra sigue el legado lorquiano desde la muerte del poeta hasta hoy y pone el foco en el trabajo, muchas veces silencioso, que permitió conservarlo: primero en manos de la familia, después a través de la Fundación Federico García Lorca y también gracias a aportaciones llegadas desde archivos e instituciones de varios países, de Argentina a Estados Unidos, pasando por México o Cuba. Lejos de presentar el archivo como un fondo estático, la exposición lo muestra como una realidad viva, atravesada por pérdidas, desplazamientos, lagunas y hallazgos. "Es un archivo en constante evolución", ha explicado durante la presentación Christopher Maurer, uno de los comisarios.

Algunas de las 350 piezas que componen la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que puede verse en la Residencia de y repasa la historia integral del archivo familiar de Federico García Lorca que, desde su muerte hasta hoy, su familia ha logrado preservar. / Marcos Villaoslada / EFE

Noventa años de rescate colectivo

Ese es, de hecho, uno de los grandes aciertos de la muestra: recordar que el archivo de Lorca no es solo una suma de manuscritos, cartas, fotografías, dibujos y objetos personales, sino también la historia de las personas que hicieron posible su conservación. Muchos de los materiales expuestos habían permanecido hasta ahora fuera de la mirada pública: "Un 80% de los documentos no se han visto nunca", ha remarcado Maurer. Su reunión permite entender mejor la dimensión colectiva de este legado, un archivo levantado no únicamente desde el núcleo familiar, sino también gracias a una red internacional de colaboradores. "Es una historia de esfuerzo colectivo por conservar la obra de Lorca", ha añadido. En la misma línea, la comisaria Melissa Dinverno ha definido esta exposición como "una historia de supervivencia, conservación y colaboración internacional de casi 90 años".

Esa es, en el fondo, una de las tesis más poderosas de la muestra: que un archivo no es un legado que pasa limpio y completo del escritor a los lectores, sino una construcción humana, frágil y trabajosa. Detrás de cada manuscrito, fotografía o carta hay una cadena de decisiones, rescates, escondites, donaciones y cuidados. "Un archivo no existe sin esfuerzo humano", ha resumido el comisario Andrew A. Anderson.

Cartel y vestido de la obra de teatro 'Doña Rosita la soltera', dos de las 350 piezas que componen la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que puede verse en la Residencia de y repasa la historia integral del archivo familiar de Federico García Lorca que, desde su muerte hasta hoy, su familia ha logrado preservar. / Marcos Villaoslada / EFE

Un archivo que sigue creciendo

La sobrina de Lorca y presidenta de su Fundación, Laura García-Lorca, ha recordado que ese fondo dista mucho de estar cerrado: "Sigue creciendo", ha dicho, gracias a la aparición de nuevos documentos, donaciones y originales que se conocían, pero de los que la Fundación no conservaba ejemplar. Como ejemplo ha mencionado la aportación de la familia Harcroft Jones, que ha entregado materiales regalados por el poeta a un joven inglés al que conoció en Granada y con quien volvió a coincidir en Nueva York en 1929, entre ellos un dibujo de gran formato y en color, además de varias cartas. A su juicio, esa cadena de hallazgos y cesiones habla también de "la generosidad de mucha gente" que ha contribuido a mantener vivo el legado lorquiano.

Entre los episodios que ilustran esa historia de rescate figura el del manuscrito de El maleficio de la mariposa, que durante el franquismo fue trasladado desde España al sur de Francia, oculto en una cesta por la madre y las hermanas del poeta. Gracias a ese tipo de gestos, a veces discretos y arriesgados, algunos textos pudieron sobrevivir e incorporarse con los años a las ediciones de sus obras completas.

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Otro de los hilos de la exposición es la precariedad de los archivos familiares. Frente a la idea de un legado ordenado y seguro, los materiales de Lorca sobrevivieron muchas veces en cajas corrientes, cajones o baúles, sometidos al azar, las mudanzas, la guerra o el exilio. En esa fragilidad, apuntan los comisarios, el visitante puede reconocer también algo de su propia historia doméstica: lo que se guarda, lo que se pierde, lo que un día reaparece.