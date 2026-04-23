Reconocimiento póstumo al policía nacional Carlos Martí por su valentía al impedir un robo en Vinalesa

El oficial de la Policía Nacional Carlos Martí Gisbert, de 41 años, ha sido distinguido a título póstumo con el premio a las acciones destacadas en actos fuera de servicio. Este galardón reconoce la intervención realizada por el agente hace cinco meses en la localidad de Vinalesa, donde perdió la vida tras intentar impedir un robo mientras se encontraba fuera de su horario laboral.

Los hechos se produjeron el pasado mes de noviembre. Carlos Martí, integrante de la brigada de la Policía Judicial, se encontraba en las inmediaciones de Vinalesa cuando observó el intento de robo de unos palomos de competición.

A pesar de no estar de servicio, el oficial intervino para frustrar el delito, momento en el que fue agredido con una piedra en la cabeza. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que lo dejó inconsciente en el suelo, donde fue localizado minutos después por un vecino.

El agente fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Valencia, donde permaneció en coma inducido durante 17 días. Los equipos médicos intentaron estabilizar su respuesta neurológica reduciendo gradualmente la sedación; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, el oficial falleció finalmente el 26 de noviembre de 2025.

Investigación y detenciones

La Guardia Civil asumió entonces la investigación para identificar a los responsables de la agresión. Las pesquisas se apoyaron en las imágenes de una cámara de seguridad que captó a dos individuos caminando por una calle a la salida de la localidad poco después del ataque. Días más tarde, los agentes detuvieron en Burjassot a dos hermanastros, de 21 y 15 años, ambos con antecedentes previos por delitos de robo.

Tras el arresto, la jueza de guardia de Paterna decretó el ingreso en prisión provisional para el joven de 21 años como presunto autor de la agresión, mientras que el menor de 15 años quedó a disposición de la Fiscalía de Menores.

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En aquel momento, la Jefatura Superior de Policía y el sindicato Jupol transmitieron sus condolencias y resaltaron que la actuación de Carlos Martí Gisbert se produjo en defensa de la ley, lo que motivó que el fallecimiento fuera considerado en acto de servicio. El sindicato transmitió mensajes de apoyo y respeto a la familia del oficial, subrayando su compromiso profesional incluso en su tiempo de ámbito privado.