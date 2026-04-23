Un Real Madrid sin red debe convertirse en el visitante perfecto

El Real Madrid afronta un partido de gran calibre en el Estadio de la Cartuja frente al quinto clasificado, un Real Betis Balompié que rompió ante el Girona su racha de más de dos meses sin ganar en LaLiga. Acuden los de Arbeloa obligados a ganar si quieren meter presión a un Barça, que con 9 puntos de ventaja a falta de 18 por jugarse, cada vez tiene el título liguero más cerca. En frente, el conjunto de Manuel Pellegrini se encuentra en una situación muy similar, a 8 puntos del Atlético de Madrid que fija el límite de la cuarta plaza que da acceso a disputar la Champions la próxima temporada.

Tras ganar por la mínima al Alavés, los blancos afrontan tres encuentros consecutivos como visitante obligados a vencer y convencer para tratar de hacer olvidar a los madridistas la pobre imagen transmitida en cuanto a juego en el último partido en el Bernabéu. Lo harán con las bajas de Militao y Güler, lesionados ambos en el citado partido contra el Alavés y que ya no disputarán más minutos en lo que resta de temporada. Se unen a las bajas de Rodrygo y Courtois, tampoco disponibles para el encuentro en Sevilla.

Kylian Mbappé celebra tras anotar ante el Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El momento de Carvajal

Arbeloa se verá obligado a reestructurar el once, dando entrada a futbolistas como Rudiger en el centro de la defensa y Thiago Pitarch o Brahim para suplir las ausencias de los mencionados futbolistas. También podría haber rotaciones en los laterales, donde Mendy podría volver a ser titular tras el partido del Bayern y especialmente Carvajal en el lateral derecho, que ha copado las portadas en los últimos días por su falta de minutos de cara al mundial y por su tensa relación con el entrenador del Real Madrid.

Daniel Carvajal, lateral del Real Madrid, calienta en la banda en el partido entre el Real Madrid y el Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el ataque madridista no se esperan cambios. Mbappé y Vinicius repetirán como las dos lanzas madridistas para percutir en la defensa bética. Una dupla que suma 36 goles en el torneo doméstico y que supondrá una amenaza constante al espacio para la zaga verdiblanca, acostumbrada a sufrir en transiciones y que es poco propensa a dejar su portería a 0. El francés y el carioca vieron puerta en su último partido de liga ante el conjunto babazorro y buscarán confirmar su buen momento de cara portería poniendo a prueba las manoplas de Álvaro Valles.

Un Betis que vuelve a carburar

A pesar de ello, tendrán los merengues un arduo examen ante el equipo de Manuel Pellegrini, también irregular en las últimas semanas, pero motivado tras su última victoria liguera y sobre todo de cara a compensar a su afición, decepcionada tras el duro revés de la semana pasada ante el Braga portugués, que le remontó un 2-0 poniendo fin a su andadura en la Europa League. Aunque no gana como local en LaLiga EA Sports desde principios de febrero y sus últimos cuatro partidos se han saldado con empate, en Liga sólo ha perdido en La Cartuja ante el Barça, el Atlético de Madrid y Athletic Club.

El técnico chileno recupera para el duelo frente a los madridistas a su gran estrella Antony, que regresa tras perderse el duelo de Montilivi por acumulación de amarillas y a Diego Llorente, recuperado ya de su esguince. El Cucho Hernández, sustituido en el descanso del partido del pasado martes por unas molestias en una rodilla, finalmente no sufre ninguna lesión, trabaja con normalidad junto a sus compañeros y forma también parte de la convocatoria del Ingeniero. El ex madridista, Isco Alarcón tendrá previsiblemente minutos tras su regreso en el duelo ante el Girona, pero no partirá a priori como titular, dosificando esfuerzos tras su lesión de larga duración.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL BETIS: Valles, Bellerín, Natan, Bartra, Rodriguez, Altimira, Amrabat, Antony, Fornals, Abde, y Cucho Hernández.

REAL MADRID: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Tchouámeni, Brahim, Bellingham, Vinícius Jr y Mbappé.

--ÁRBITRO: Soto Grado

--ESTADIO: La Cartuja (21:00)