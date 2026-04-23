Las 'reading parties' toman Madrid con sus encuentros entre lectores: "El único algoritmo que nos une es el amor por la literatura"

Para muchos, leer ha dejado de ser un hábito solitario, íntimo. Los grupos de lectura y las reading parties reúnen a decenas de lectores en algunos rincones de Madrid, donde compartir conversación y literatura es casi obligatorio. “El auge de la lectura es una manera de volver a compartir un espacio físico con otras personas cuando el único algoritmo que nos une es el amor por los libros. Va más allá de una pantalla”, explica Silvia Nortes, curadora de contenidos y comunidades en Lavidita, compañía creativa que organiza estos encuentros en la capital. La principal diferencia, dice, con los clubes de lectura, es que aquí cada uno lee un libro diferente: “Todos giran en torno a una temática que nosotras mismas proponemos con antelación”.

La última reading party, con temática Felices años 20, tuvo lugar el pasado 25 de marzo en el Hotel Boutique Only You: “Todas las obras giraban en torno a la fiesta, el disfrute y la alegría de vivir. Es interesante ver cómo con una palabra, cada persona aporta su punto de vista. Uno lleva un ensayo, otro un poema. Unos lo leen en el móvil, otros en formato físico… Es bonita la pluralidad”.

En apenas un mes, el próximo 20 de mayo, llega la siguiente. “La temática será Madrid. Será una oportunidad para leer y conversar sobre la capital como escenario, progresista y fuente de energía, explorando la ciudad a través de su literatura y su espíritu”, suma Nortes.

Durante varias horas, los asistentes participan en dos bloques de lectura personal combinados con breves conversaciones. / CEDIDA

Belén Torregrosa, fundadora de Lavidita, y Silvia descubrieron las reading parties gracias a Ben Bradbury. “Empezó a hacerlas en Nueva York a raíz de la pandemia. Se dio cuenta de que necesitaba un ocio diferente, algo que nos ha pasado a muchos de nosotros en los últimos años. Compartir con gente espacios reales, hablar cara a cara y disfrutar de una pasión compartida. Comenzó quedando con amigos para leer en la azotea de su casa. Luego la abrieron al público y pasaron de ser 10 personas a tener listas de espera con cientos de solicitudes. A día de hoy las hace por todo el mundo”, relata.

Amantes de la lectura

La compañía, que traslada el hábito de la lectura a espacios únicos, busca “llevar la poesía a la vida, la poesía a las empresas”. “Somos amantes de la literatura y todos los proyectos que hacemos beben de esa fuente de inspiración, que aplicamos a la vida misma”.

La primera fiesta de la lectura en Madrid fue en diciembre de 2024 y, desde entonces, han sido anfitrionas de 15 encuentros. También en Medellín, Santander o Valencia, donde este jueves celebran una con motivo del Día del Libro: “La literatura nos devuelve a ese momento de calma. Salimos de la hiperactividad del día y dedicamos tiempo a lo que nos gusta. Volvemos a ser ese niño o niña que no tenía otra preocupación cuando leía de pequeño. Era simplemente tu libro y tú”.

Los grupos de lectura y las 'reading parties' reúnen a decenas de lectores en algunos rincones de Madrid. / CEDIDA

Silvia revela que la mayoría de asistentes son mujeres, como en cualquier evento literario, dice: “Era de esperar que vinieran más. Los clubes de lectura los sostienen ellas. También acude mucho público jóven y cada vez son más los chicos que se animan a venir solos. Poco a poco vamos recibiendo un público más variado”.

Público femenino

Las reading parties son una pausa entre tanto ruido. “Agradecen tener ese hueco en su agenda que les obligue a parar y darse cuenta de que hay más gente buscando ese tipo de ocio. De hecho, a raíz de estos encuentros se han formado grupos de amigos, a modo de spin offs, que se ven de vez en cuando para hablar de libros. Es una manera de democratizar la lectura. Cuanta más gente lea, mejor”, sostiene. El precio siempre es de 20 euros e incluye dos consumiciones.

“Nos interesaba hacerlo en el centro de la ciudad. Muchas veces este tipo de actividades y retiros literarios conlleva desplazarse a zonas retiradas o pueblos, por lo que quisimos llevarlo a un espacio accesible. Devolvemos a la lectura su naturaleza colectiva, como en los orígenes. La llevamos más allá de las bibliotecas”, concluye.

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En la capital, la mayoría de encuentros tienen lugar en el Hotel Boutique Only You. “Es un concepto que funciona muy bien en Estados Unidos. Siempre se crea un ambiente acogedor y relajado. Nuestro concepto, como hotel, está ligado a ser un espacio no solo para viajeros, sino también para locales. Queremos ser concebidos como un punto de encuentro en el que crear comunidad. Lo hacemos en salas mágicas, con vistas a la ciudad. Además, en un horario en el que puedas ver el sol caer”, concluye Saory Salas, brand manager de Only YOU Hotels.