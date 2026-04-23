El PP impide tramitar una ley para recuperar jornada de 35 horas en sector público madrileño

El PP, merced a su mayoría absoluta, impedirá que la Asamblea de Madrid tramite la proposición de ley presentada por Más Madrid para recuperar la jornada de 35 horas semanales en el sector público de la Comunidad.

En el pleno de la Asamblea, durante el debate de toma en consideración de la ley, el PP ha avanzado su postura en contra de una iniciativa que, según la diputada Ainhoa García Jabonero, buscaba "sumarse a la trampa del Gobierno" de Pedro Sánchez, que pactó en marzo con los sindicatos reducir a 35 horas la jornada laboral en la Administración Pública del Estado.

Esta resolución, según el PP, va a "añadir más presión a un sistema que está al límite", pues "no se puede" reducir la jornada sin "un plan de plantillas" que garantice su cobertura. "De lo que estamos en contra es de las improvisaciones", ha abundado García Jabonero, quien ha afirmado que se desconoce "el coste de esta medida".

El texto que había planteado Más Madrid extendía la jornada de 35 horas a todos los empleados públicos de la administración autonómica y sus organismos autónomos, así como a los sectores educativo y sanitario.

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La diputada de Más Madrid Esther Rodríguez ha defendido que esta era una pretensión "justa, razonable y plenamente posible", pues ya estuvo vigente en la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2012. El PSOE-M también ha estado a favor de tramitar la iniciativa y su diputado Daniel Rubio ha criticado que la Comunidad "no hace nada" en favor de sus trabajadores "porque no está entre sus prioridades la mejora de los servicios públicos, sino todo lo contrario". Desde Vox, que se abstendrá en la votación de la toma en consideración, su diputada Ana Cuartero ha coincidido en que la Comunidad "ha decidido gastarse el dinero en otras prioridades" y que su problema "no es de falta de dinero", sino de "falta de valentía", aunque a su vez ha concedido que lo que proponía Más Madrid era "inviable económicamente".