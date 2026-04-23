Oficinas, hospedaje y edificios dos plantas más altos: así quiere Ayuso construir 18.000 viviendas protegidas en cuatro años sin consumir nuevo suelo

"Para combatir el problema de la vivienda, solo hay una solución: construir vivienda, construir vivienda y construir vivienda". Con esa suerte de mantra presentaba este miércoles el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública tras su aprobación en el Consejo de Gobierno. La intención del Ejecutivo regional es que se tramite en la Asamblea de Madrid por el procedimiento de lectura única, de manera que pueda entrar en vigor en junio.

Entre las principales medidas que contempla, está el aumento de un 20% de la edificabilidad (el número de metros que se pueden construir) y un 30% de la densidad (el número de viviendas por terreno edificable) permitidas en las parcelas destinadas a la construcción de vivienda protegida. Los porcentajes se han incrementado respecto a las primeras previsiones consideradas cuando se empezó a hacer circular la posibilidad de adoptar esta medida, el pasado septiembre. Entonces se hablaba de elevar la edificabilidad un 10% y la densidad un 20%.

El objetivo es ganar capacidad residencial sin tener que habilitar nuevo suelo, y entre las formas para conseguirlo se establece la posibilidad de aumentar en dos pisos la altura de los edificios sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Los aumentos de edificabilidad y densidad podrán aplicarse a parcelas con licencia de obra en tramitación e incluso ya concedida, siempre que no se haya iniciado la construcción.

La otra gran iniciativa en el texto, con el mismo propósito de no tener que habilitar suelo nuevo es la flexibilización en el uso. No es algo nuevo. La Comunidad de Madrid ya preveía que se pueda construir vivienda protegida en parcelas para oficinas, de igual manera sin tener que modificar el planeamiento urbanístico. Desde el Gobierno regional se muestra un alto grado de satisfacción con esta medida, que ha permitido, se asegura, promover hasta 8.400 viviendas, de las que 3.600 ya se habrían entregado.

Tanta confianza se tiene en la eficacia de esta medida que el proyecto de ley aprobado se prolonga por otros dos años. Pero además se extiende a suelos con otros usos, en concreto, dotacionales de titularidad privada y de hospedaje.

Se estima que con esta batería de medidas se pueden llegar a generar hasta 18.000 viviendas en cuatro años. Se entiende desde el Gobierno regional que ello no va a afectar al equilibrio urbanístico y de dotaciones públicas, de hecho, se argumenta es por eso por lo que los porcentajes de edificabilidad y densidad adicionales se quedan en 20% y 30%, respectivamente, y no se aumentan más. Y se enfatiza que, en cualquier caso, lo prioritario ahora es generar vivienda.

La nueva ley también contemplará otras cuestiones encaminadas a favorecer y acelerar la construcción. Entre ellas, se limita a una plaza por piso la obligación de contemplar espacios de aparcamiento, que hasta ahora se fija en una plaza y media por vivienda.

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Además, se introducen cambios para agilizar las tramitaciones. Entre ellos se refuerza la figura del silencio administrativo positivo en la emisión de determinados informes sectoriales, en concreto en los que deben emitir la Dirección General de Carreteras y el Área de Vías Pecuarias. Otros dejarán de ser exigidos en las fases iniciales de tramitación, aunque se mantiene su obligatoriedad antes de la aprobación definitiva.