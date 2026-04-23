Los municipios toman la palabra: el Día del Libro se celebra en toda la Comunidad de Madrid más allá de la capital

Cada 23 de abril, el Día Internacional del Libro dibuja un mapa de celebraciones que desborda los límites de la capital. En la Comunidad de Madrid, son los municipios los que dan cuerpo a buena parte de esa fiesta de la lectura: bibliotecas, teatros, centros culturales y plazas públicas se convierten en escenarios donde los libros vuelven a ocupar el centro de la vida cotidiana. Más que una suma de actividades, lo que emerge es una red cultural viva, cercana y diversa, en la que conviven la tradición, la participación vecinal y nuevas formas de relacionarse con la literatura.

El recorrido comienza, de manera casi inevitable, en Alcalá de Henares, donde el Día del Libro mantiene uno de sus grandes rituales institucionales con la entrega del Premio Cervantes al escritor Gonzalo Celorio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Pero la ciudad complutense no se agota en la solemnidad del acto. A su alrededor florece una programación paralela que baja la literatura a la calle y la acerca al lector a pie: presentaciones, encuentros con autores y una Feria del Libro que convierte el casco histórico en una extensión natural de la jornada, con nombres como Andrés Trapiello o Javier Rioyo entre sus protagonistas.

Ese diálogo entre lo simbólico y lo cercano se repite en otros puntos de la región. En Fuenlabrada, por ejemplo, la celebración adquiere un marcado carácter social con la campaña ‘Dona Cultura’, una iniciativa que invita a los vecinos a donar libros para ofrecerles una segunda vida a través de la Fundación Melior. Aquí, el gesto de leer se amplía: ya no es solo una experiencia íntima, sino también una forma de compartir, circular y cuidar. A ello se suma la programación de bibliotecas y centros municipales, pensada para implicar a públicos muy distintos.

Día Internacional del Libro en Fuenlabrada / Ayuntamiento de Fuenlabrada

En Valdemoro, el Día del Libro se vive como una jornada abierta y sostenida en el tiempo. La lectura pública de Don Quijote de la Mancha, en varios idiomas y con participación ciudadana, marca el arranque de una programación que enlaza talleres, cuentacuentos y propuestas artísticas. La literatura sale del papel, ocupa el espacio público y se mezcla con otras disciplinas en un programa que se prolonga incluso con música en directo, como si la palabra necesitara también del cuerpo y del sonido para celebrarse.

Las bibliotecas se consolidan, una vez más, como el auténtico corazón de esta constelación cultural. En Alcorcón, estos espacios refuerzan su papel no solo como lugares de préstamo o consulta, sino como centros de creación y encuentro. A las habituales presentaciones de libros se suman iniciativas que cruzan lenguajes, como el diálogo entre literatura y cerámica impulsado junto a la Escuela de Arte Francisco Alcántara, además de actividades infantiles que vinculan la lectura con la experiencia y el juego.

En Majadahonda, la apuesta pasa por llevar los clásicos a la escena. La narración escénica El amor hecho palabras, inspirada en Romeo y Julieta, propone una relectura que combina poesía, humor y tragedia, y que demuestra hasta qué punto los textos canónicos siguen encontrando formas de hablarle al presente. La literatura, aquí, no se contempla: se escucha, se encarna y se reinterpreta.

También el teatro ocupa un lugar destacado en Torrelodones, donde la programación se mueve entre los cuentos dirigidos al público infantil y una revisión contemporánea del imaginario cervantino con Yo sé quién soy, y soy Sancho Panza. La pieza desplaza el foco hacia el escudero de Don Quijote y explora su identidad desde el monólogo, en una lectura que revisita la tradición con una mirada actual y una cierta ironía.

Celebración del Día Internacional del Libro en Arganda del Rey / Ayuntamiento de Arganda

En Arganda del Rey, la celebración encuentra otro de sus sentidos posibles: el de reforzar la proximidad entre autores y lectores. La presentación de obras de escritores locales, como Sara Cid, pone en valor la creación nacida en el propio municipio y subraya la importancia de construir comunidad cultural desde lo cercano, desde los nombres que comparten territorio, idioma y conversación con sus lectores.

El resultado es un paisaje amplio y heterogéneo, en el que cada localidad imprime su propio tono a la celebración. Frente a los grandes focos culturales, la Comunidad de Madrid articula el Día del Libro desde una lógica más próxima, participativa y descentralizada, donde el lector deja de ser un espectador pasivo para convertirse en parte activa de la fiesta.

Porque, más allá de los premios, los nombres consagrados o las ceremonias oficiales, el 23 de abril sigue siendo, también en los municipios, una celebración compartida de la palabra: una manera de reunirse, reconocerse y volver a encontrar en los libros una forma de estar juntos.