TRÁFICO
Hasta 200 euros de multa y pérdida de puntos: la DGT avisa a los conductores madrileños por hacer un mal uso de este elemento del coche
Las autoridades viales recuerdan que un uso incorrecto puede provocar distracciones al volante, reducir la visibilidad y acabar en multa
Conducir con el sol de frente es una situación frecuente y especialmente molesta en carretera, sobre todo a primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Para reducir el deslumbramiento, muchos conductores recurren al parasol del vehículo, un elemento pensado para mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad al volante. Sin embargo, no siempre se utiliza de forma correcta.
El error más común
Uno de los errores más comunes no está en bajar el parasol, sino en hacer un uso inadecuado del pequeño espejo que incorpora. Este accesorio puede convertirse en una distracción si el conductor lo utiliza mientras circula, desviando la atención de la carretera en un momento clave. Incluso el copiloto puede ser sancionado si hace un uso indebido del espejo y genera una situación de riesgo. Cabe recordar que el uso incorrecto del parasol puede acarrear sanciones económicas e incluso la pérdida de puntos del carné de conducir.
La función del parasol es clara: proteger al conductor del deslumbramiento sin obstaculizar su campo de visión. Cuando se coloca de manera incorrecta o se manipula durante la conducción, no solo compromete la seguridad de quien va al volante, sino también la del resto de usuarios de la vía.
Sanciones posibles
Este tipo de comportamiento puede considerarse una infracción grave. Las multas por un uso incorrecto del parasol pueden alcanzar los 200 euros y conllevar la pérdida de hasta 2 puntos del carné de conducir. La normativa recuerda, además, que la visibilidad del conductor debe ser siempre completa y sin elementos que interfieran en la visión de la carretera.
En este sentido, el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación establece que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos".
¿Cuándo puede suponer una multa?
Las autoridades advierten de diferentes motivos por los cuales los conductores pueden ser multados si no hacen un uso correcto del parasol:
- Si reduce significativamente la visibilidad
- Si dificulta la visión de los retrovisores
- Si se manipula durante la conducción
- Si se utiliza con fines que provocan distracciones de la carretera
Para evitar sanciones, lo más aconsejable es ajustar el parasol de manera que bloquee el sol sin interferir en la visión del conductor. Además, las autoridades insisten en complementar su uso con gafas de sol homologadas.
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