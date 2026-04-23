FÚTBOL
Militao y Guler se despiden de la temporada con el Real Madrid por sendas lesiones musculares
Los dos sufren problemes musculares en el bíceps femoral y se recuperarán para estar en el Mundial el próximo verano
Eder Militao no volverá a jugar esta temporada con el Real Madrid. El brasileño sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que se produjo en el partido entre los blancos y el Alavés del pasado martes en el Santiago Bernabéu. El central remató en una jugada y se hizo daño en la rodilla, lo que disparó las alarmas de los servicios médicos del club. El jugador fue sustituido inmediatamente para no arriesgar y desde el primer momento se descartó que fuera una lesión grave.
Después de las pruebas a las que ha sido sometido, se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Con ello se da por terminada la temporada para el brasileño con el Real Madrid, con el que ha jugado 21 partidos y disputado 1530 minutos. Ahora el central se recuperará para estar a disposición de Carlo Ancelotti, el seleccionador brasileño y exentrenador del Real Madrid, que se puso en contacto con el jugador la misma noche del martes tras conocerse su posible lesión.
Arda, fuera
Otro jugador que será baja en Sevilla este viernes ante el Betis y que puede haberse despedido también de la temporada con el Real Madrid es el turco Arda Guler. El mediapunta blanco sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según han informado los servicios médicos. Guler también disputará el Mundial con Turquía, tras clasificarse en la repesca con los otomanos, y se da por hecho que tampoco arriesgará en los encuentros que le restan de temporada a los de Álvaro Arbeloa.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- Una mañana de retrasos en varias líneas de Cercanías en Madrid y trenes de Media Distancia por una incidencia en Atocha
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- Madrid ya es la segunda mejor ciudad del mundo para recorrer a pie en 2026: esta es la única que la supera
- Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: 'Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades