Madrid cifra en 1.000 las solicitudes diarias de certificados de vulnerabilidad y recuerda la opción telemática

Un millar al día de media son las solicitudes de certificado de vulnerabilidad que vienen registrando los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid desde que el pasado lunes se abriera el periodo de atención presencial para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha indicado la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Palacio de Cibeles, donde desde hace días los solicitantes soportan largas colas. Una situación que que la portavoz municipal ha achacado al mal planteamiento de la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Cuando las cosas se hacen mal desde el inicio, como es el caso del Gobierno de España, ocurre lo que está ocurriendo no en Madrid, en toda España", ha criticado Sanz, quien ha recalcado las "muchas complicaciones no sólo para las personas que están tratando de tramitar estas solicitudes sino también para el resto de trámites que están haciendo o intentando hacer los madrileños".

"Pero es lo que ocurre cuando se hacen chapuzas, cuando un Gobierno aprueba por ley o aprueba un decreto y luego le manda al resto de administraciones que asuma sus chapuzas", ha censurado, antes de elogiar "la enorme profesionalidad que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid tratando de sacar adelante las chapuzas que otros han encomendado".

Para tratar de paliar el colapso en las oficinas municipales, Sanz ha recordado que la solicitud del certificado que "no es necesario acudir presencialmente", sino que el trámite se puede hacer también "de manera telemática" a través del portal web del Ayuntamiento.

Sobre la expedición de los mismos, como ya apuntara el lunes el delegado de Políticas Sociales, José Fernández, la portavoz ha insistido en que el Consistorio solo entregará los de aquellas personas sobre las que ya tuviera conocimiento previo. "No puede pretender que los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid hagan informes de vulnerabilidad de personas sobre las que no tienen ningún tipo de antecedente y que se hagan informes de vulnerabilidad, sin ningún tipo de rigor, de conocimiento, esto no funciona así", ha señalado.