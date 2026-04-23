Madrid abre la inscripción para más de 14.000 plazas en campamentos infantiles: fechas, requisitos y cómo solicitarlas

Ya es oficial. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que pondrá este verano 14.415 plazas en campamentos municipales para ayudar a las familias madrileñas a conciliar durante las vacaciones escolares. Además, la Junta de Gobierno ha aprobado 1,2 millones de euros en ayudas para impulsar la dinamización del comercio, la hostelería y el sector hotelero de la capital.

Más plazas en campamentos municipales para facilitar la conciliación

Las 14.415 plazas corresponden a dos de las cuatro modalidades de campamentos que organizará el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad durante el periodo estival. El plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá disponible hasta el 29 de abril. Las solicitudes deben tramitarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Actividades Municipales (PLACT).

Las 14.415 plazas corresponden a dos de las cuatro modalidades de campamentos que organizará el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad durante el periodo estival / BUSCO CAMPAMENTOS

Ayudas de 1,2 millones para comercio, hostelería y hoteles

La Junta de Gobierno también ha dado luz verde a una nueva línea de subvenciones por valor de 1,2 millones de euros para fomentar el asociacionismo y apoyar la dinamización de los sectores comercial, hostelero y hotelero durante el ejercicio 2026.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta dotación económica podría incrementarse en 500.000 euros adicionales si fuera necesario para responder a la demanda del sector. Con esta medida, el Consistorio pretende reforzar la actividad económica de negocios clave para el empleo y la vida diaria de la ciudad.

Villaverde ganará una nueva plaza verde

Otro de los acuerdos aprobados afecta al casco histórico de Villaverde, donde se pondrá en marcha un proyecto de regeneración urbana que combinará la recuperación patrimonial con la creación de nuevos espacios públicos.

El casco histórico de Villaverde, donde se pondrá en marcha un proyecto de regeneración urbana / MADRID FILM OFFICE

La actuación contempla una nueva plaza ajardinada que ampliará el entorno del casco histórico, recientemente remodelado, y conectará con la plazoleta situada en la intersección de las calles Albino Hernández Lázaro, La Plata y Covachuelas.

El proyecto incluirá además dos edificios residenciales con 30 viviendas, dos locales comerciales y plazas de garaje. También contará con una parcela dotacional de uso municipal y conservará el histórico edificio que fue el cine de Villaverde, que será transformado en un espacio terciario. En total, la intervención abarcará 2.974 metros cuadrados, de los que 927 metros cuadrados estarán destinados a zonas verdes.

Madrid Salud mantendrá 21 plazas en pisos para la reinserción de personas con adicciones

La Junta de Gobierno ha aprobado igualmente la prórroga del contrato que permitirá al Instituto de Adicciones de Madrid Salud seguir contando con 21 plazas en pisos de apoyo a la reinserción de personas con problemas de adicción.

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Estos pisos, supervisados por personal especializado, están dirigidos a pacientes que se encuentran en proceso de integración social. En ellos comparten alojamiento y desarrollan actividades adaptadas a su situación, siempre en coordinación con los equipos técnicos de los centros municipales de atención a las adicciones.