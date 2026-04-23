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Louzán pide al Gobierno más "implicación" en el Mundial 2030: "En Marruecos manda uno solo y ya está, en España mandamos bastantes"

El presidente de la RFEF defiende la capacidad organizativa de España, destacando la infraestructura y la oportunidad única para el Mundial 2030

El presidente de la Real Federación española de fútbol, Rafael Louzán. EFE/Gregorio Marrero

El presidente de la Real Federación española de fútbol, Rafael Louzán. EFE/Gregorio Marrero / Gregorio Marrero / EFE

Javier Niño González

 El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Rafael Louzán remarcó que "España tiene capacidad organizativa y probablemente los mejores estadios del mundo" de cara al Mundial 2030, durante el evento 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano de Madrid.

"España es capaz de todo, y de lo mejor, en organización de grandes eventos. España tiene capacidad organizativa y probablemente los mejores estadios del mundo. Es un Mundial donde hay una previsión de 20 sedes, de las cuales 11 corresponderían a España. Es complejo, pero es una gran oportunidad. Debemos liderar ese Mundial, lo estamos liderando, de hecho", añadió.

Louzán recordó que Vigo y Valencia aspiran a reemplazar a Málaga y La Coruña en esas once sedes. "Estos estadios van a ser para el Mundial, pero a mayores para LaLiga, una inversión cercana a los 2.500 millones de euros para posicionarnos con sedes modernas. También hay 50 subsedes que se van a actualizar", destacó.

Dardo al Gobierno

Además, reclamó al Gobierno más implicación: "El Gobierno debe ya empezar a implicarse en la organización de un evento de estas características. En Marruecos manda uno solo y ya está, en España mandamos bastantes. Este es un proyecto de país, debemos coordinarnos, el Gobierno de España debe liderar y poner lo que toca para que sea el Mundial que todos esperamos".

"Estemos donde estemos con toda humildad vamos a intentar seguir sumando. Es una fecha muy importante para este país. La industria del entretenimiento en España y el fútbol como marca de país es lo que nos va a proyectar al mundo. Ojalá lo hagamos bien", concluyó.

También habló de su relación con Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Tenemos algo que nos identifica, el fútbol como marca España, que nos proyecta hacia el mundo, y lo irracional era lo que estaba pasando con esa disputa. Llevamos un año y algunos meses y nos sentamos en una misma mesa porque Javier [Tebas] también es vicepresidente de la RFEF. Ha pasado un año y no ha pasado nada, no nos hemos peleado".

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Respecto a la industria del deporte, destacó la confianza que despierta el fútbol español en la inversión: "Hemos generado estabilidad, confianza. Hoy están con nosotros las grandes empresas de este país, Movistar, Mapfre, Nestlé, porque hay estabilidad y confianza. Esto va de personas, de gestión y de hacer las cosas con sentido común y por el bien del fútbol español". 

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