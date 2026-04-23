SANIDAD
El Hospital 12 de Octubre derriba su histórica Residencia General tras 53 años
Una máquina de demolición de 62 metros, la más grande de España, trabaja en el desmantelamiento de la torre de 18 plantas para liberar espacio en el complejo.
El horizonte del sur de la capital despide estos días a uno de sus elementos más representativos. La histórica Residencia General del Hospital Universitario 12 de Octubre dice adiós de forma definitiva tras 53 años de historia.
Este proceso culmina una transformación profunda que sustituye la emblemática torre de 18 plantas por infraestructuras modernas, vanguardistas y acogedoras. El edificio ha formado parte del paisaje urbano madrileño durante más de medio siglo.
El derribo de la estructura afronta su recta final mediante un complejo operativo técnico. Para alcanzar los pisos superiores, se está empleando la máquina de demolición de mayor tamaño en España, dotada con una pluma que alcanza los 62 metros de altura.
Estas labores han seguido una planificación exhaustiva. Previamente, fue necesario desmantelar los edificios más bajos que rodeaban la torre principal para permitir el trabajo de esta gran maquinaria en la zona.
Transformación en áreas verdes
Una vez finalice la retirada de los escombros, la huella liberada a nivel de suelo cambiará radicalmente la fisionomía del complejo. El espacio ocupado anteriormente por el hormigón se transformará en una gran área de zonas verdes.
Este nuevo entorno natural podrá ser disfrutado tanto por pacientes y familiares como por profesionales y ciudadanos. El Hospital 12 de Octubre completa así su transición hacia un modelo que prioriza los espacios abiertos, cerrando un capítulo fundamental de su trayectoria.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- Una mañana de retrasos en varias líneas de Cercanías en Madrid y trenes de Media Distancia por una incidencia en Atocha
- El Ayuntamiento de Madrid dice no al 'Pentágono' que Defensa quiere levantar en El Viso
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre