El Hospital 12 de Octubre derriba su histórica Residencia General tras 53 años

El horizonte del sur de la capital despide estos días a uno de sus elementos más representativos. La histórica Residencia General del Hospital Universitario 12 de Octubre dice adiós de forma definitiva tras 53 años de historia.

Este proceso culmina una transformación profunda que sustituye la emblemática torre de 18 plantas por infraestructuras modernas, vanguardistas y acogedoras. El edificio ha formado parte del paisaje urbano madrileño durante más de medio siglo.

El derribo de la estructura afronta su recta final mediante un complejo operativo técnico. Para alcanzar los pisos superiores, se está empleando la máquina de demolición de mayor tamaño en España, dotada con una pluma que alcanza los 62 metros de altura.

Estas labores han seguido una planificación exhaustiva. Previamente, fue necesario desmantelar los edificios más bajos que rodeaban la torre principal para permitir el trabajo de esta gran maquinaria en la zona.

Transformación en áreas verdes

Una vez finalice la retirada de los escombros, la huella liberada a nivel de suelo cambiará radicalmente la fisionomía del complejo. El espacio ocupado anteriormente por el hormigón se transformará en una gran área de zonas verdes.

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Este nuevo entorno natural podrá ser disfrutado tanto por pacientes y familiares como por profesionales y ciudadanos. El Hospital 12 de Octubre completa así su transición hacia un modelo que prioriza los espacios abiertos, cerrando un capítulo fundamental de su trayectoria.