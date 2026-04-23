La escapada perfecta por el Día del Libro está a 30 minutos de Madrid: cuna de Cervantes y considerada una Pompeya en miniatura

Comienza uno de los días más esperados por los amantes de la los libros. Este 23 de abril, Madrid se llena de planes que tienen como elemento principal la lectura y, con ello, miles de ciudadanos se reúnen en las calles para disfrutar de esta fecha tan especial.

Más allá de la tradicional lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes y la ceremonia de entrega en la Universidad de Alcalá al Premio Cervantes, Madrid ofrece actividades para todos los gustos, desde aquellos que prefieren mezclarse con la gente, a aquellos que buscan una escapada más tranquila.

Y es que, para ese segundo grupo, qué mejor forma de disfrutar del Día del Libro que visitar la ciudad de Cervantes, que combina patrimonio histórico, legado universitario y uno de los yacimientos romanos más relevantes de la capital. A menos de 30 minutos, los madrileños que quieran huir del centro encontrarán un destino que conecta literatura, historia y arqueología.

Alcalá de Henares es sin duda una de las ciudades más cautivadoras de toda la Comunidad de Madrid / REDES

Una Pompeya en miniatura a 30 minutos de Madrid

Alcalá de Henares tiene su origen en la ciudad romana de Complutum, un enclave arqueológico considerado el más importante de la Comunidad de Madrid en su categoría. Levantada en el siglo I a.C. y desarrollada durante la época del emperador Augusto, se diseñó con una estructura en cuadrícula, organizada a partir del cardo y el decumano, que articulaban las calles y definían la disposición de los principales espacios urbanos.

El recorrido por este espacio permite comprender cómo se estructuraba la vida en el interior de Hispania hace casi dos mil años. El foro, las áreas comerciales, las viviendas privadas y las infraestructuras públicas dibujan una ciudad que llegó a ocupar más de 50 hectáreas. Esta conservación y la posibilidad de recorrer su trazado original han llevado a que muchos la definan como una Pompeya en miniatura a 30 minutos del centro.

Alcalá de Henares tiene su origen en la ciudad romana de Complutum, un enclave arqueológico considerado el más importante de la Comunidad de Madrid en su categoría / EFE

Un parque arqueológico con acceso gratuito

El parque arqueológico puede visitarse de forma libre y gratuita en gran parte de su recorrido, con acceso a espacios como el trazado urbano, el foro o varias domus. Lo mejor es que los sábados por la mañana se organizan visitas guiadas que permiten recorrer el yacimiento con explicaciones sobre su estructura y evolución histórica. Eso sí, el aforo es limitado y los horarios varían según la temporada, con apertura en franjas de mañana y tarde y cierre habitual los lunes no festivos.

El parque arqueológico puede visitarse de forma libre y gratuita en gran parte de su recorrido, con acceso a espacios como el trazado urbano, el foro o varias domus / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Declarada Patrimonio Mundial en 1998

Además, si todavía estás pensando si vale la pena visitar Alcalá de Henares, has de saber que la ciudad fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998 y conserva una conexión directa con su origen romano y un legado cultural de primer nivel.

A ello se suma su condición de cuna de Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, cuyo legado puede recorrerse a través de espacios como la Casa Natal, la Plaza de Cervantes o el Paraninfo universitario, donde cada 23 de abril se entrega el Premio Cervantes.

El legado de Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, puede recorrerse a través de espacios como la Casa Natal, la Plaza de Cervantes o el Paraninfo universitario / REDES

¿Cómo puedo llegar a Alcalá de Henares?

A poco más de 30 kilómetros de Madrid, Alcalá de Henares es fácilmente accesible tanto en coche por la A-2 como en transporte público, con trenes de Cercanías (líneas C2 y C7) y varias líneas de autobús interurbano desde el intercambiador de Avenida de América, como la 223, 227 y 229, además del servicio nocturno N202.

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Esta conexión convierte al municipio en una escapada cómoda que combina historia, patrimonio y cultura en un solo destino, con un valor añadido que se esconde bajo tierra y explica buena parte de su singularidad. Más allá de su tradición universitaria, este destino ofrece un viaje directo a su pasado arqueológico, con estructuras y espacios que explican cómo nació y se organizó la ciudad.