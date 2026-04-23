El empleo, la gran baza económica del Madrid de Almeida: “Uno de cada nueve afiliados en España trabaja hoy en nuestra ciudad”

El Ayuntamiento presentó ayer un informe sobre la situación socioeconómica de la ciudad en el que, en resumen, sacaba pecho de Madrid como la gran "locomotora" económica de España y una de las "más importantes" de Europa. Las previsiones municipales apuntan a que, igual que en 2025, el PIB de la capital seguirá creciendo este año por encima de la media nacional, un 2,4% frente al 2,2% estimado para el conjunto del país.

Durante la presentación del balance, la vicealcaldesa, Inma Sanz, destacó también el peso que la capital ha alcanzado en la economía nacional: con el 7,1% de la población española, la ciudad genera ya el 12,5% del PIB del país y ha superado por primera vez los 200.000 millones de euros de producto interior bruto, hasta rozar los 211.325 millones de euros. "Es decir, Madrid produce prácticamente el doble de lo que le correspondería por tamaño poblacional", subrayó Sanz.

"Este diferencial", apuntó la portavoz municipal, "también se refleja de manera clara en el empleo", que se sitúa como la gran baza económica de la gestión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El documento destaca que a finales de marzo de 2026 la ciudad alcanzaba los 2.460.166 afiliados a la Seguridad Social, un 2,8% más que un año antes.

Dicho de otra forma: “Uno de cada nueve afiliados a la Seguridad Social en España trabaja hoy en nuestra ciudad”, apuntó Sanz. En paralelo, la EPA (Encuesta de Población Activa) del cuarto trimestre de 2025 sitúa la tasa de actividad de la capital en el 63,6%, 4,6 puntos por encima de la media nacional, un dato que el Ayuntamiento presenta como prueba de la capacidad de Madrid para atraer población activa y generar empleo.

El paro es la otra gran cifra de la que presume el equipo de Gobierno. Tal y como destaca el documento, la tasa de desempleo cerró 2025 en el 6,6%, frente al 9,9 % del conjunto de España. Desde 2019, la ciudad ha creado más de 350.700 nuevos empleos, con un crecimiento del 23,9%, 10,5 puntos superior al registrado a escala nacional. A cierre de marzo, Madrid contabilizaba 135.488 personas desempleadas, 4.761 menos que un año antes, lo que supone una caída interanual del 3,4% y la cifra más baja para un mes de marzo desde 2008.

El informe añade además un elemento cualitativo al balance: el 89,3 % de los contratos del último trimestre de 2025 fueron indefinidos, más de cuatro puntos por encima de la media nacional. También destaca que el paro femenino se mantiene 4,6 puntos por debajo del dato estatal y que la tasa de desempleo juvenil ha caído en más de 12 puntos desde 2019. Para Sanz, todos estos datos reflejan que Madrid está “en camino de alcanzar ese pleno empleo", que es "el objetivo máximo que puede tener cualquier ciudad”. Y todo ello a pesar de que la capital continúa creciendo en población, con 67.400 habitantes empadronados más a 1 de enero de 2025 que un año antes.

Eso sí, con diferencias todavía reseñables en algunos distritos y sectores poblaciones, donde el acceso al empleo presenta más dificultades. "Tenemos las bases, que son sólidas, para que el crecimiento que en estos momentos está generando a Madrid llegue a todas y cada una de las esquinas de Madrid, pero vamos a seguir poniendo en marcha todos esos planes de reequilibrio para que nadie se pueda quedar atrás", recalcó la portavoz municipal.