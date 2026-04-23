La DGT lo confirma: este es el cambio de matrícula que verán los madrileños a partir de junio

No es un secreto. Hubo un tiempo en el que viajar por carretera también significaba jugar con las matrículas: sumar números, buscar letras repetidas o intentar adivinar de qué ciudad venía cada coche cuando todavía llevaban el distintivo provincial.

A día de hoy, esto sigue siendo parte de la historia del automóvil en España, pero también una herramienta útil para conocer mejor un vehículo, especialmente si estás pensando en comprar uno de segunda mano.

Y es que las matrículas no solo identifican un coche, sino que también permiten situarlo en el tiempo, algo que en el mercado de ocasión puede marcar la diferencia entre una buena compra o una decisión arriesgada.

Las matrículas no solo identifican un coche, sino que también permiten situarlo en el tiempo, / UNSPLASH

La matrícula desvela la edad real de un coche

Aunque cada matrícula es única, todas comparten el momento concreto de primera matriculación. Ese dato resulta especialmente valioso al comprar un coche o una moto usada, ya que permite conocer de manera bastante aproximada su antigüedad real.

Saber cuándo fue matriculado un vehículo ayuda a poner en contexto aspectos clave como el desgaste lógico por uso, el kilometraje esperable o el mantenimiento que ya debería haber afrontado. Elementos como los neumáticos, la correa de distribución o determinadas piezas mecánicas suelen depender directamente de la edad y del uso del coche.

Las nuevas matrículas para los madrileños

Quienes siguen de cerca la evolución de las matrículas deben prestar atención a las próximas combinaciones que empezarán a circular. A partir de junio comenzarán a verse coches con series que arrancarán en NNY a comienzos de mes y que evolucionarán hasta NPW.

Los meses de junio y julio suelen concentrar un alto volumen de ventas de coches en España, lo que implica una mayor afluencia de ellos en Madrid. Así, durante el verano es habitual ver un salto más visible en las nuevas combinaciones de matrícula.

Los meses de junio y julio suelen concentrar un alto volumen de ventas de coches en España / ACN

Ojo con los coches rematriculados

Si estás valorando la compra de un coche de segunda mano y descubres que ha sido rematriculado, debes extremar la atención. En algunos casos, este cambio puede utilizarse para transmitir la falsa sensación de que el vehículo es más reciente o ha tenido menos uso del real.

Noticias relacionadas

Por eso, antes de cerrar una compra, lo más recomendable es comprobar la fecha de la primera matriculación. Para hacerlo, basta con solicitar el informe básico del vehículo a través de la DGT, un trámite gratuito que también puede consultarse desde la aplicación miDGT.