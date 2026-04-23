Madrid 'vende' el potencial del Beti Jai a las leyendas de los Laureus: Becker, Comaneci y Cafu se rinden ante el histórico frontón

Madrid todavía saborea el éxito de los Laureus World Sports Awards, cuya antesala dejó imágenes para el recuerdo en el histórico Frontón Beti Jai. El pasado lunes, como preámbulo a la gran gala en el Palacio de Cibeles, una delegación de auténticos mitos del deporte internacional realizó una visita institucional a este enclave, consolidando al Beti Jai como una parada obligatoria para el turismo cultural y deportivo de la capital.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañó a los miembros de la Academia Laureus en un recorrido por la que muchos consideran la Capilla Sixtina de la pelota vasca. Entre los asistentes destacaron leyendas icónicas como el extenista Boris Becker, la inolvidable gimnasta Nadia Comaneci y el exfutbolista brasileño Cafu. La presencia de estas figuras mundiales puso el foco sobre un monumento que ha renacido tras décadas de olvido y que hoy se presenta como uno de los tesoros arquitectónicos más singulares de Madrid.

Durante la jornada, los invitados presenciaron una exhibición de pelota vasca a cargo de la Federación Madrileña de Pelota, permitiendo a campeones de disciplinas tan diversas como el rugby, el atletismo o la natación conectar con las raíces de un deporte que marcó una época en el Madrid del siglo XIX. Nombres de la talla de Sean Fitzpatrick, Edwin Moses, Giacomo Agostini, Jessica Ennis-Hill y Missy Franklin fueron testigos directos de la vigencia de esta disciplina en un espacio que fue diseñado precisamente para albergarla en 1894 por Joaquín Rucoba.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, en el marco de la celebración de los Premios Laureus World Sports 2026 en Madrid, durante la visita del histórico frontón Beti Jai junto a algunos de las ley / RAFA ALBARRAN

El Frontón Beti Jai es mucho más que un escenario deportivo; es un símbolo de recuperación patrimonial. Tras ser declarado Bien de Interés Cultural en 2011 y restaurado integralmente entre 2015 y 2019, el edificio ha recibido recientemente el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025. Su estructura original en forma de “C”, con un graderío curvo y un cuerpo principal de 230 metros cuadrados, refleja la elegancia con la que Rucoba proyectó el edificio para recibir a la sociedad madrileña de hace más de un siglo.

Noticias relacionadas

Incluso con los estándares actuales, la sofisticación tecnológica del Beti Jai original sigue sorprendiendo a los historiadores. En su inauguración, el recinto ya contaba con un marcador eléctrico que funcionaba mediante timbres para actualizar los tanteos de los colores rojo y azul.