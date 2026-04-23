El Delegado de Gobierno abre la puerta a que el Real Madrid-Hapoel se juegue con público: "Hay una rebaja del nivel de riesgo"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que los últimos informes reflejan "una rebaja del nivel de riesgo" con respecto a la posibilidad de que la serie de playoffs de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv, prevista para la próxima semana en el Movistar Arena, se juegue con público.

En una visita a Alcorcón, Martín ha explicado que a lo largo de este jueves se celebrará una nueva reunión de coordinación en materia de seguridad sobre estos próximos encuentros donde "se interpretarán los últimos informes policiales" y "se actualizará la evaluación de los niveles de riesgo".

En la última visita del equipo israelí a la capital, en el mes de marzo pasado, el encuentro se disputó sin aficionados después de que el partido fuera declarado de alto riesgo, algo que también ocurrió esta misma temporada en un partido previo frente al Maccabi, en el que hubo protestas a la puerta del pabellón de grupos propalestinos.

Mario Hezonja, en una acción del último Real Madrid - Hapoel Tel Aviv en Madrid. / Europa Press

El delegado del Gobierno ha insistido en que, en función de la información que se transmita hoy en la reunión pendiente, "se determinarán aquellas decisiones que posibiliten el que se puedan desarrollar los eventos planificados en condiciones de seguridad". "Pero que también se puedan desarrollar de manera compatible, lógicamente, con el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho de reunión y manifestación, porque hay comunicadas concentraciones también a las puertas, en las inmediaciones del evento del espacio en el que se celebrará este evento", ha añadido.

La decisión sobre si habrá público o no en las gradas del Movistar Arena en los dos primeros encuentros, fijados para el 29 de abril y el 1 de mayo, se conocerá seguramente este jueves, cuando quedan apenas seis días para que se inicie la serie de playoffs de entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv. Por el momento, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó ayer miércoles declarar los dos partidos de alto riesgo, aunque todo depende de la recomendación que debe emitir la Delegación de Gobierno tras la reunión de este jueves. La Comisión recuerda que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.