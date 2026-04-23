El Real Madrid-Hapoel de Euroliga se jugará con público... aunque con limitaciones: "Hay una rebaja del nivel de riesgo"

Fumata blanca. La serie de playoffs de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv, prevista para la próxima semana en el Movistar Arena de la capital, podrá contar con público en las gradas, aunque con condiciones. Así lo ha decidido la Delegación del Gobierno tras la reunión de seguridad, en la que se ha rebajado la situación de riesgo alto de anteriores encuentros a riesgo medio.

Las medidas adoptadas por la Delegación, pactadas con representantes del club blanco, implican que el público que vaya a asistir deba ser previamente identificado. Además, las primeras filas quedarán vacías y no habrá venta de entadas para los aficionados del equipo israelí.

En concreto, solo estará permitido el acceso a abonados con DNI y los abonos cedidos deberán presentarse junto a un documento de cesión del propietario. Los palcos VIP también deberán contar con la identificación, para lo que se reforzarán los controles de entrada al pabellón del Movistar Arena. "Los partidos podrán disputarse en condiciones de seguridad y de forma compatible con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación en los exteriores del recinto", apunta en un comunicado la Delegación de Gobierno.

La decisión sobre si habrá público o no en las gradas del Movistar Arena en los dos primeros encuentros, fijados para el 29 de abril y el 1 de mayo, se ha dado a conocer cuando apenas quedan seis días para que se inicie la serie de playoffs de entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv.

En la última visita del equipo israelí a la capital, en el mes de marzo, el encuentro se disputó sin aficionados después de que el partido fuera declarado de alto riesgo, algo que también ocurrió esta misma temporada en un partido previo frente al Maccabi, en el que hubo protestas a la puerta del pabellón de grupos propalestinos.

Mario Hezonja, en una acción del último Real Madrid - Hapoel Tel Aviv en Madrid. / Europa Press

A primera hora de la mañana, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ya señalaba que los últimos informes reflejaban "una rebaja del nivel de riesgo". En una visita a Alcorcón, Martín adelantó que en la reunión de coordinación en materia de seguridad de este jueves se analizarían "los últimos informes policiales" y se actualizaría la evaluación de los niveles de riesgo.

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte acordó ayer miércoles declarar los dos partidos de alto riesgo, aunque todo dependía de la recomendación de la Delegación de Gobierno tras la reunión de este jueves. La Comisión recordaba que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.