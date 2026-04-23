La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid cae un 3% en febrero, con un total de 6.716 operaciones

La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid en febrero ha descendido un 3% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional, hasta un total de 6.716 operaciones. La tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 16,66 puntos más, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en la región, 6.362 se realizaron sobre viviendas libres y 354 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.473 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 5.243 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 11.191 operaciones sobre viviendas. Además de las 6.716 compraventas, 1.938 fueron herencias, 244 donaciones y 13 permutas. En total, durante febrero se transmitieron en la Comunidad de Madrid 19.248 fincas urbanas a través de 11.973 compraventas, 2.783 herencias, 357 donaciones, 26 permutas y 4.109 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 466 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 213 herencias, 151 compraventas, 26 donaciones, 3 permutas y 73 operaciones de otro tipo.

Bajada más suave a nivel nacional

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en febrero un 0,5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 59.689 operaciones. Con el descenso registrado en el segundo mes del año, la compraventa de viviendas encadena dos meses consecutivos de retrocesos después de que en enero bajara un 5%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en febrero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 0,2%, hasta las 45.881 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, hasta las 13.808 operaciones.

Noticias relacionadas

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente