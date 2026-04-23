El Bernabéu se estrena como pista de tenis en el Madrid Open: con Florentino Pérez de juez de silla

Lo que en su día parecía cosa de fantasía, con la presentación del proyecto del nuevo Bernabéu, hoy ya es toda una realidad. Nadie hubiera podido imaginar, antes de la presentación del macroproyecto de la mano del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que un campo de fútbol sería el epicentro de todo tipo de espectáculos. Conciertos multitudinarios, partidos oficiales de fútbol americano y ahora incluso partidos de tenis. Múltiples ofertas de ocio variado al alcance de todo el mundo, en un recinto que hace tiempo dejó de ser únicamente el campo donde los de Arbeloa juegan como locales sus encuentros de Liga y Champions.

De esta manera, uno de los mejores estadios del mundo se pone a disposición del torneo de tenis de referencia de la capital y de todos los madrileños. Desde el 23 de abril hasta el 30 las grandes figuras del circuito ATP masculino y femenino podrán emplear las instalaciones del estadio del Real Madrid para realizar sus entrenamientos privados, ejercitándose en las mismas condiciones que si lo hicieran en la Caja Mágica.

El Bernabéu acoge una pista de tierra batida para el Madrid Open / Antonio Villalba/Real Madrid

El primero en hacerlo ha sido nada menos que el actual número uno del mundo y máximo favorito para ganar el torneo, Jannik Sinner. El italiano, en ausencia de Carlos Alcaraz, se ha medido al mejor tenista de la historia en tierra batida, Rafael Nadal, el jugador que más veces ha ganado el torneo. Para ello ha formado pareja de dobles con una de las estrellas del Real Madrid, Jude Bellingham, para tratar de batir a la compuesta por Nadal y el guardameta Thibaut Courtois.

Pero la imagen más vistosa la ha dejado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha decidido bajar a la tierra para actuar como juez de línea en el partido improvisado. Después ha aprovechado para posar y fotografiarse con los participantes del partido, además de la tenista Iga Światek, la jugadora del primer equipo femenino, Linda Caicedo y Feliciano López y Garbiñe Muguruza, extenistas y codirectores del Madrid Open.

El Real Madrid volcado con el Madrid Open

No es la primera vez que representantes del club blanco se dejan ver por el torneo de Madrid. El propio Jude Bellingham no quiso perderse el debut del madrileño y madridista Rafa Jódar en su primer partido frente a Jesper de Jong. El inglés estuvo alentando al español, que venció remontando en tres sets, y después dedicó su victoria al centrocampista realizando la misma celebración que Jude para agradecerle su apoyo inestimable.