Ayuso esquiva la "prioridad nacional" de Vox y carga contra el proceso de regularización: "Está multiplicando las mafias"

Venía Vox al pleno de la Asamblea de Madrid de hoy con el principio de "prioridad nacional" que ha incluido en los pactos de gobierno de Extremadura y Aragón de frente, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha buscado rebajar ese ímpetu. "No vamos a negar a la cobertura sanitaria absolutamente a nadie, y no mientan", le ha espetado a la portavoz de la formación de ultraderecha en la cámara, Isabel Pérez Moñino, tras felicitar a María Guardiola y Jorge Azcón por los acuerdos alcanzados. "Nadie deja atrás a ningún español. No es verdad".

Ayuso, en cualquier caso, no ha dejado de volver a cargar contra el proceso de regularización extraordinaria recién aprobado por el Gobierno. "Una chapuza improvisada que va a crear verdaderos problemas de seguridad", ha señalado. "El problema es que su última ocurrencia está multiplicando a las mafias, que retienen pasaportes, que fabrican documentación falsa, que cobran por dar citas en los ayuntamientos cuando estas son gratis", ha añadido.