El Ayuntamiento expondrá parte de las vías de tranvía desenterradas en Alcalá en "otra ubicación"

Ya hay destino para las antiguas vías de tranvía desenterrados por las obras en los alrededores de la Puerta de Alcalá. El Ayuntamiento madrileño extraerá de forma controlada estos restos y expondrá parte de ellos en otro emplazamiento de la ciudad todavía por definir.

Así lo ha anunciado este jueves la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que el Consistorio haya recibido el informe de la Dirección de Patrimonio de la Comunidad de Madrid sobre estos restos.

Según ha explicado Sanz, los técnicos autonómicos han concluido que este tipo de hallazgos ya se ha producido en otras zonas de la capital y que es “bastante probable” que vuelva a repetirse en distintos puntos de Madrid, ya que las antiguas vías no fueron retiradas en su momento, sino que quedaron cubiertas por el asfaltado posterior.

De acuerdo con el escrito, las vías localizadas junto a la Puerta de Alcalá no encajan en ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Patrimonio para contar con una protección legal específica. “No hay ninguna obligación legal de proteger esos restos, no están amparados por la ley de patrimonio”, ha subrayado la vicealcaldesa..

No obstante, el informe del Ejecutivo regional sí avala su desmontaje y recomienda una extracción controlada, al tiempo que plantea la posibilidad de estudiar fórmulas para volver a integrar esos elementos en el nuevo diseño urbano o impulsar alguna actuación que contribuya a poner en valor los restos hallados.

Siguiendo esta recomendación, el Gobierno municipal ha decidido conservar parte de las vías y buscarles una nueva ubicación para su exhibición, aunque esa musealización no se llevará a cabo en el lugar donde han aparecido. El Consistorio estudiará ahora cuál es el emplazamiento más adecuado para instalar esos elementos y dará a conocer más adelante la localización elegida.

"Aun no existiendo una obligación legal, sí entendemos que tiene un valor casi emocional, podría decirse, para los madrileños y, por lo tanto, vamos a ver cuál es la ubicación que puede ser adecuada para musealizar esos restos o una parte de ellos", ha trasladado Sanz.