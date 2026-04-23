El Ayuntamiento asegura desconocer la denuncia por supuesto acoso laboral contra la concejala de Chamartín

“No teníamos conocimiento”. Así ha respondido la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, al ser preguntada este jueves por la denuncia por supuesto acoso laboral en la Junta de Distrito de Chamartín. Preguntada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, la portavoz municipal ha negado rotundamente que el Ayuntamiento conozca los hechos ni que se le haya requerido ningún tipo de información al respecto.

El caso ha salido a la luz este mismo jueves a raíz de una información publicada por eldiario.es. De acuerdo con la misma, una denuncia presentada primero ante la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid el 12 de marzo y después ampliada en los Juzgados de lo Social el 23 de marzo acusa a la concejala presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, y a otros dos altos cargos municipales de haber generado un clima laboral “intimidatorio, degradante y hostil”.

La denuncia, según el medio, sitúa el inicio de todo en la llegada de Estrada al distrito en junio de 2023 y sostiene que la situación se agravó tras el nombramiento de una nueva coordinadora general en septiembre de 2024. Entre los hechos descritos figuran supuestas humillaciones, gritos, descalificaciones públicas, amenazas sobre el puesto de trabajo, obstáculos para la conciliación y presiones para firmar documentos.

La información publicada por el citado medio también vinculaba ese contexto con ceses de personal, bajas laborales y solicitudes de traslado. Por todo ello, el escrito solicita medidas cautelares urgentes al entender que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales como la dignidad en el trabajo, la integridad moral y la salud laboral.

En su respuesta, Sanz ha asegurado que la Inspección de Trabajo no ha requerido información al Ayuntamiento de Madrid y que tampoco consta ninguna actuación vinculada a este asunto ni en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud. Asimismo, ha subrayado que, en un caso de estas características, lo habitual sería activar alguno de los mecanismos internos previstos por el Consistorio.

"Cuando hay una denuncia a la inspección lo normal es que el inspector lo comunique, que se den unas explicaciones pertinentes, esa es la práctica habitual", ha señalado la vicealcaldesa. Sin embargo, ha apuntado, no consta la activación del protocolo de acoso laboral ni tampoco “ninguna solicitud de intervención por parte de la unidad de conflictos”, sino que se han enterado de ella "por el diario".

"Entendemos que si hay una denuncia nos llegará y veremos qué es lo que se decide", ha señalado Sanz, antes de trasladar que el equipo de Gobierno ha hablado con Estrada y esta "niega cualquier acoso, en todo caso lo que se ha producido son algunos ceses de personal, pero no se da situación de acoso".

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Insatisfecha con esta respuesta, la oposición reclama explicaciones. En un audio remitido a los medios, la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, ha calificado de “gravísimas” las acusaciones contra Estrada y, aunque anteponiendo el respeto a la presunción de inocencia, ha exigido esclarecer “cuanto antes” lo ocurrido. "Yo no voy a decir que el señor Almeida lo conocía y lo tapó. Lo que sí voy a exigirle es que se implique personalmente", ha exigido López, "necesitamos conocer qué es lo que aquí ha pasado y necesitamos conocerlo cuanto antes".