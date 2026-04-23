Una app gratis para preparar la PAU llega a Madrid: "El mercado estaba dominado por soluciones de pago"

La plataforma italiana thefaculty ha elegido Madrid para iniciar su expansión en España con una propuesta clara: ofrecer una herramienta gratuita para preparar la PAU con contenidos adaptados al currículo madrileño y revisados por expertos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La compañía, que ya ha ayudado a más de 300.000 estudiantes en Italia a acceder a la universidad, desembarca así en un mercado donde la preparación de estas pruebas sigue muy vinculada a academias privadas, manuales y materiales dispersos en internet.

La app ya está operativa en la Comunidad de Madrid y se presenta con un posicionamiento muy definido: combinar microaprendizaje, gamificación e inteligencia artificial para convertir el estudio en un hábito diario y rebajar la presión que acompaña a una de las pruebas más exigentes de la etapa preuniversitaria. Todo ello, además, sin coste para las familias.

Para Christian Drammis, CEO y cofundador de thefaculty, España reunía las condiciones adecuadas para convertirse en el primer destino internacional de la empresa. "España es muy similar a Italia: tiene un sistema de acceso centralizado, una fuerte presión sobre los exámenes y una necesidad clara de herramientas de preparación accesibles", sostiene a El Perriódico de España. A su juicio, además, el mercado español presenta una oportunidad concreta porque "está dominado por soluciones de pago, sin una alternativa gratuita real a gran escala".

El desembarco de 'thefaculty' en España arranca con el respaldo académico de la Universidad Autónoma de Madrid. / Cedida

El aterrizaje se ha producido en Madrid por una combinación de peso académico y valor estratégico. "Madrid concentra universidades, estudiantes e innovación. Es el lugar ideal para probar, ajustar y escalar rápido antes de crecer al resto del país", explica Drammis. La elección de la capital no es menor: la compañía considera que iniciar esta etapa junto a instituciones universitarias de prestigio aporta credibilidad al proyecto desde el primer momento.

Aval universitario y control académico

Ese respaldo se articula a través de la colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación (IUCE) de la UAM, en el marco de un convenio con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM). Según la compañía, un equipo de 14 expertos revisa y valida los contenidos para garantizar su rigor académico y su adecuación a la PAU de la Comunidad de Madrid.

Drammis insiste en que esa supervisión es un rasgo diferencial frente a otras herramientas generalistas basadas en inteligencia artificial: "El contenido y la metodología no son simplemente generados por IA, sino que están validados académicamente". En su opinión, ese punto "es clave para generar confianza en estudiantes, familias e instituciones".

La empresa defiende que su propuesta cubre un vacío claro en el mercado de la preparación de la PAU. "Hoy el sector está muy polarizado: por un lado están las academias privadas, que son caras; por otro, contenidos online fragmentados, sin estructura ni guía real. En medio, hay muy poco", resume su fundador. "thefaculty quiere llenar ese espacio con una plataforma gratuita, accesible y guiada, que acompañe al alumno durante toda su preparación".

La Universidad Autónoma de Madrid participa en la validación académica de los contenidos de 'thefaculty'. / Cedida

En Madrid, añade, han identificado un patrón todavía muy reconocible entre los alumnos que se enfrentan a la prueba de acceso. "Los estudiantes siguen confiando sobre todo en métodos tradicionales, como libros, academias y ejercicios repetitivos". Sin embargo, asegura que empieza a percibirse una evolución en sus hábitos: "Lo que está cambiando es su apertura a soluciones digitales, siempre que sean simples, flexibles y gratuitas".

Aprendizaje real, no solo uso

La tecnológica italiana sostiene que su modelo no persigue solo aumentar el tiempo de uso de la aplicación, sino mejorar realmente el aprendizaje. En este punto, Drammis admite que ahí reside uno de los grandes retos del sector. "La prioridad no puede ser solo el engagement. Medimos la evolución del estudiante con ejercicios de examen, la retención de contenidos a los 7 y 14 días y la consistencia entre materias", señala. El objetivo, añade, es que la evaluación "sirva para aprender y ganar autonomía, no solo para memorizar".

Antes de su lanzamiento oficial, thefaculty realizó una fase beta con 150 estudiantes. Esa prueba, según la empresa, permitió ajustar la experiencia de usuario, mejorar la visualización del progreso y afinar la dificultad de los ejercicios para acercarlos más a las condiciones reales del examen. "La beta confirmó el interés de los alumnos, pero también nos ayudó a ver que no solo quieren estudiar: también quieren medirse, comparar su evolución y entender mejor en qué fallan", apunta el CEO.

La gratuidad es otro de los pilares del proyecto. En un contexto en el que muchas familias asumen un desembolso adicional para reforzar la preparación de la PAU, thefaculty quiere presentarse como una alternativa abierta y escalable. Su modelo de negocio, explica la empresa, no depende del pago del estudiante, sino de acuerdos con universidades e instituciones educativas. "Nuestro modelo conecta a universidades y estudiantes y crea valor para ambos, manteniendo el acceso gratuito para el usuario", subraya Drammis.

La Universidad Autónoma de Madrid respalda el modelo académico con el que 'thefaculty' aterriza en España. / Cedida

Con más de 300.000 usuarios en Italia y alianzas con 40 universidades, la compañía confía ahora en consolidarse en Madrid antes de dar el salto a otras comunidades autónomas a lo largo de 2026. Su meta a un año vista es ambiciosa: "El éxito sería convertirnos en una plataforma de referencia para la preparación de la PAU en Madrid, con una adopción sólida entre estudiantes y con el respaldo activo de universidades y centros educativos".

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Más allá de la promesa tecnológica, la clave estará en comprobar si el modelo logra traducirse en mejores resultados y en una preparación más accesible. En una ciudad como Madrid, donde la PAU sigue marcando el acceso a la universidad para miles de alumnos, thefaculty se enfrenta ahora a su prueba más importante: demostrar que puede convertirse en una herramienta útil, rigurosa y fiable en un mercado especialmente sensible a todo lo que rodea al rendimiento académico.