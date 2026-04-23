Apollo y Quantum desvelan su ambición con el Atlético de Madrid: "Creo que llegaremos a ser el mejor club de España y de Europa"

El metropolitano se ha vestido de gala para acoger "The Forum" un evento en el cual han participado numerosas voces influyentes del panorama del deporte y espectáculo. En el acto, al que ha dado apertura el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo y el consejero delegado Miguel Ángel Gil, han participado los dos accionistas mayoritarios del club colchonero: Apollo, que tras su entrada como accionista mayoritario el pasado mes de marzo controla el 55% del club y Quantum, dueños del 25%.

Precisamente acerca del fondo de inversión americano ha querido hablar el CEO del Atleti, Gil, incidiendo en el cambio que experimenta la industria deportiva, un cambio al que ha sabido adaptarse en el momento exacto el equipo dirigido por Diego Pablo Simeone: "Cuando Apollo toma la decisión de entrar en el Atlético, después de otros fondos en diferentes clubes, sin duda tiene una razón, y es el cambio estructural de nuestro sector y la relevancia que los fondos de inversión le están dando como sector estratégico".

El Atlético de Madrid ya empieza a impregnar de su ADN al fondo de inversión americano, y así lo ha reconocido Rob Givone, cogestor de cartera, socio, director de estrategias de cartera y codirector de crédito de Apollo Sports Capital y miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid: "Invertimos en muchos activos, pero el único que me da escalofríos es el Atlético de Madrid. No puedo ver partidos, me pongo demasiado nervioso. La pasión es genial, es una bendición estar aquí".

Cartel del encuentro THE FORUM' en el Riyadh Air Metropolitano. / ATLÉTICO DE MADRID / Europa Press

Además ha querido dejar un mensaje para los socios acerca de como va a administrar el crecimiento del club desde los despachos: "Tenemos el mejor equipo gestor. Si piensas que tomamos decisiones en el vestuario, de eso no entendemos, pero sabemos de marcas y de influencia. Desafío a cualquiera de aquí a buscar un equipo gestor mejor". Toda una declaración de intenciones acerca de su intención de hacer crecer aún más la marca del club rojiblanco.

En la misma línea se ha manifestado Antoine Bonnier, consejero delegado de Quantum Pacific y también miembro del Consejo de Administración del Atlético: "Cuando vinimos al Atlético, vimos que tenían los fundamentos para competir al más alto nivel. Creo que llegaremos a ser el mejor club de España, y también de Europa". Esta visión viene reforzada por los pilares que refuerzan al club madrileño como un gran activo en crecimiento: una base deportiva sólida, un legado propio de un club afianzado desde hace ya años entre los mejores del continente, una academia increíble para producir talento y una ciudad, Madrid, dinámica e interesante desde el punto de vista del inversor internacional.

Rendimiento deportivo, una masa social estable y en continuo crecimiento y una ciudad deportiva que promete cambiar todas las reglas establecidas. Todo ello entusiasma a los nuevos propietarios del Atlético de Madrid, al que consideran como un proyecto ambicioso y estimulante por la vinculación de sus aficionados con la marca, un valor que entienden que aumentará y permitirá hacer crecer la marca a nivel mundial.