Afectaciones en Cercanías Madrid por obras en Atocha: horarios y cambios en las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10

Las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10 de la red de Cercanías Madrid experimentarán alteraciones significativas durante los próximos tres fines de semana. Esta reorganización del servicio es consecuencia de los trabajos que Adif ejecuta en la estación de Atocha Cercanías.

El objetivo de las obras es implantar un nuevo esquema de vías y habilitar zonas de apartado. Estas mejoras técnicas buscan optimizar la gestión del tráfico ferroviario y mejorar la explotación de la estación a largo plazo.

Las modificaciones se concentrarán en los fines de semana del 25 y 26 de abril, el puente del 1, 2 y 3 de mayo, y los días 9 y 10 de mayo. Durante estas jornadas, la frecuencia de paso general se reducirá a los 30 minutos.

Existe una excepción para la línea C-8 en dirección a El Escorial o Cercedilla, donde el intervalo entre trenes será de 60 minutos.

Alteraciones detalladas por líneas

En la línea C-2, el trayecto desde Guadalajara se desviará por la vía de contorno Civis. Para llegar a Atocha, los trenes pasarán primero por Chamartín, Nuevos Ministerios y Recoletos. La vuelta se realizará por este mismo recorrido.

La línea C-7 verá fragmentado su trayecto habitual. Los convoyes procedentes de Alcalá de Henares terminarán en Atocha, mientras que aquellos que partan desde Príncipe Pío finalizarán en Nuevos Ministerios.

Para los usuarios de las líneas C-8a y C-8b con origen en El Escorial o Cercedilla, el servicio terminará en Chamartín. Será obligatorio realizar un transbordo en esta estación para quienes deseen continuar hacia Guadalajara.

Finalmente, la línea C-10 recortará su trayecto habitual desde Villalba. En lugar de continuar hasta Chamartín, los trenes tendrán su última parada en la estación de Atocha.

Restricciones adicionales en la línea C-5

La línea C-5 también tendrá afectaciones los fines de semana del 25-26 de abril y 9-10 de mayo. Hasta las 10:00 horas, todos los trenes iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha, obligando a realizar transbordo para continuar el viaje.

Noticias relacionadas

Renfe informará de estos cambios mediante megafonía, cartelería, su canal de WhatsApp y redes sociales. Se recomienda a los pasajeros planificar sus desplazamientos ante el aumento de los tiempos de viaje.