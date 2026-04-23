La Aemet pone en alerta a toda la Comunidad de Madrid este jueves y viernes: aviso amarillo por tormentas, lluvia y granizo

El tiempo en Madrid se ha desestabilizado. Tras un comienzo de semana completamente primaveral con jornadas soleadas y altas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado el cambio radical del tiempo. El organismo estatal ha hecho oficial la continuidad del aviso amarillo para toda la Comunidad de Madrid por la llegada de tormentas y lluvias desde jueves hasta este viernes 24 de abril.

Aviso amarillo activado este 24 de abril. / Aemet

Continúan las precipitaciones

La Aemet pronostica para este viernes 24 de abril una jornada marcada por la inestabilidad. El día comenzará cubierto con lluvias hasta las 6:00 horas, momento en el que las precipitaciones cesarán. A las 12:00 horas se espera que salga el sol, aunque con intervalos nubosos y el viernes terminará muy nuboso con lluvia escasa, que continuará durante el fin de semana.

Probabilidad de precipitación esta semana en la capital. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que el estado del cielo esté muy nuboso o cubierto durante todo el día, además con calima ligera. Los chubascos se prevén desde la madrugada, pero sobre todo por la tarde, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo.

El aviso amarillo continuará activo, por el momento, hasta las 6:00 horas de la madrugada de viernes y después desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

Fuerte bajada de las temperaturas

Este temporal vendrá acompañado también de una bajada generalizada en las temperaturas, sobre todo en las máximas. El organismo estatal espera que en la capital los termómetros oscilen entre los 23 grados de temperatura máxima y los 13 grados de temperatura mínima. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 8, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

Previsión de las temperaturas para la capital. / Aemet

En la montaña la Aemet también espera que las temperaturas máximas vayan en descenso. Así se refleja en Somosierra, donde las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 7 grados de mínima, y en Guadarrama, donde variarán entre los 20 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Especial atención en esta zona con el viento, que podrá ir de flojo a moderado de componente sur a primeras horas, ocasionalmente fuerte en cotas altas, tendiendo a flojo de dirección variable y no se descartan rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.