Adiós a los Madrid Bravos: el caos del fútbol americano en Europa da la 'puntilla' al equipo de la capital

Madrid Bravos, el equipo profesional de fútbol americano que empezaba a despuntar en la capital de España, ha anunciado su desaparición, para algunos de forma sorpresiva si bien detrás se esconden las consecuencias del momento de incertidumbre que actualmente atraviesa la disciplina en Europa.

Dos han sido las temporadas que la entidad ha competido en el European League of Football (ELF), dejando además muy buenas sensaciones. Pero tenía claro que no iba a haber una tercera, desencantada como estaba con las condiciones que se daban en el torneo. Esa frustración cristalizó en su caso y en otros en la European Football Alliance (EFA), que no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para crear una liga unificada.

Una situación demasiado compleja como para tener garantías y el motivo por el que finalmente los Bravos han decidido dar un paso atrás, tal como explica Jaime Martín, su manager general, a EFE: "Habíamos estado trabajando con toda la preparación y teníamos disponible el capital para la temporada 2026, pero la incertidumbre que había nos ha hecho tomar la decisión racional de no poder continuar en estas circunstancias".

"Utilizamos un fin de semana y los tres días después para analizar si podíamos seguir asumiendo el incremento de los costes que iba a suponer el ir hacia adelante con el proyecto; y vimos que podíamos hacerlo, pero teníamos un problema de riesgo muy alto que no podíamos asumir. Fue un giro bastante dramático y drástico de los acontecimientos", señala.

De esta manera el cuadro madrileño ha pasado del todo a la nada: "Si se hubiesen dado una serie de cambios que tienen sentido en la ELF, yo creo que podría haberse evitado aunque no sé si al 100%, porque lo que hay con la ELF ha sido siempre un problema de confianza y de transparencia. La situación con ella y la relación entre los equipos y la liga era muy mala, o estaba ya muy deteriorada".

Jaime Martín afirma que sacan "una visión muy positiva" de lo construido porque han "ayudado tanto a los entrenadores nacionales como a los jugadores a poder desarrollarse todavía más y a darles visibilidad", porque han conseguido "estar por encima del plan proyectado en asistencia en las dos temporadas" y por las conexiones que han hecho con jugadores, fans, la NFL, los Miami Dolphins, los patrocinadores y las instituciones públicas, considerándolo un "ejemplo de una colaboración público-privada".

"De lo que más orgulloso podemos estar es del resultado deportivo y de la acogida que ha tenido. Creo que la marca, el equipo, lo que hemos construido, ha dejado un poso bastante bueno. En general la gente ha reconocido el esfuerzo que se ha hecho y ha agradecido el que le traigamos el fútbol americano al máximo nivel europeo a la puerta de su casa", opina.

Jugadores de Madrid Bravos saltan al terreno de juego para disputar un encuentro de la ELF. / Madrid Bravos

Por todo, no cierra las puertas a nada en el futuro: "Creo que una de las cosas que ha dejado claro el proyecto es que es un equipo bastante competitivo y que puede pelearse con el resto de los equipos europeos, ya no solo competir, sino incluso poder llegar a ganar un campeonato. Una vez se consolide el panorama, yo creo que debería volver. Madrid tiene las mejores piezas para formar ese puzzle. Tendría sentido plantearlo otra vez cuando las cosas estén más calmadas".

"Todo lo que hemos aprendido y el conocimiento que tenemos tiene mucho valor. Sería retomarlo en otras circunstancias en las que podamos llevarlo a cabo en mejores condiciones. Y si eso es así, estaríamos encantados de evaluarlo. Hemos confirmado que no podemos ir a la temporada 2026, pero creo que el poso que se ha generado puede dar pie a cierta continuidad. No en el 2026, pero a lo mejor en los próximos años, cuando todo esté más asentado. Estamos muy tristes porque nosotros creemos en este proyecto y creemos que tarde o temprano va a funcionar y se va a poder desarrollar", completa.