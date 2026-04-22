Vecinos, comerciantes y autónomos se unen por las grandes obras de Madrid: “No pedimos privilegios, pedimos poder vivir”

Diversas asociaciones vecinales, empresarios y autónomos afectados por las grandes obras de Madrid han unido fuerzas frente a unas actuaciones que, sostienen, están deteriorando la vida cotidiana de miles de vecinos y asfixiando a numerosos pequeños negocios. El objetivo es doble: por un lado, reclamar a las administraciones ayudas "reales" para los comercios perjudicados y, por otro, exigir que se proteja mejor el descanso, la seguridad y el bienestar de quienes conviven a diario con las obras.

Constituidos oficialmente como plataforma este martes, el objetivo es doble: por un lado, reclamar a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento compensaciones económicas “reales” para los comercios perjudicados y exigir que se proteja mejor el descanso, la seguridad y el bienestar de los vecinos que llevan ya un tiempo largo conviviendo a diario con las obras.

El origen de la iniciativa está en Conde de Casal, enclave doblemente castigado por las obras del intercambiador y de la Línea 11 de Metro. Los comerciantes de la zona fueron los primeros en empezar a moverse para reclamar medidas compensatorias por sus pérdidas. Poco a poco fueron sumándose más afectados y colectivos de otras zonas afectadas como Atocha, Delicias o Imperial. "También estamos intentando involucrar a los vecinos de la A-5", apunta Ángeles Rodríguez de Cara, portavoz de la AV Retiro Norte y representante de las asociaciones vecinales incluidas en la plataforma.

"Los vecinos están muy hartos", resume Rodríguez. En algunos puntos como Atocha y Conde de Casal los trabajos arrancan antes de las siete de la mañana, se prolongan en ocasiones hasta la una o las dos de la madrugada, y también se desarrollan en fines de semana y festivos. Al ruido constante se suman las vibraciones en las viviendas, la inquietud por posibles daños estructurales y una sensación de desinformación permanente. Por ello, entre sus reclamaciones se cuenta la incorporación de representación vecinal a las comisiones de seguimiento de las obras y una interlocución estable con las administraciones para conocer plazos, incidencias y medidas preventivas.

Por lo que respecta a los comercios, la plataforma considera claramente insuficiente la respuesta institucional dada hasta la fecha. La Comunidad puso en marcha el año pasado una línea de ayudas dotada con 500.000 euros para establecimientos situados en el entorno de Palos de la Frontera, Conde de Casal y Atocha. Aquella primera convocatoria cubría hasta 5.000 euros por beneficiario para locales situados en la zona de influencia directa del vallado. En febrero de este año, se elevó esa cantidad hasta los 7.200 euros, se incluyó también a los autónomos y se amplió el perímetro hasta los 50 metros de las obras. Pese a esto, los afectados sostienen que las cuantías siguen sin ajustarse al daño real y que las ayudas llegan tarde y con un radio demasiado estrecho para abarcar a todos los negocios perjudicados.

Las ocupaciones de vía pública por la ampliación de la Línea 11 arrancaron en agosto de 2023 y afectan a una obra de 6,9 kilómetros desde Conde de Casal hasta Plaza Elíptica. Un caso emblemático es el cierre del El Trébol de la Suerte, el último quiosco de Conde de Casal que bajó la persiana para siempre en noviembre de 2025, acorralado por las vallas y la caída de clientela. Pero la protesta no se limita al sureste de la capital. En el suroeste, las obras del soterramiento de la A-5 han abierto otro gran frente de malestar. Las afecciones principales comenzaron el 15 de enero de 2025 y, según la información municipal, se prolongarán previsiblemente hasta el verano de 2026, con reducción a la mitad de la capacidad viaria en el tramo afectado.

A la vista de todo lo anterior, los afectados reclaman ayudas inmediatas y ajustadas al perjuicio real, mayor vigilancia sobre los horarios de trabajo, soluciones para el tráfico y el aparcamiento, y canales de información transparentes. El objetivo a inmediato de la plataforma es consensuar una hoja de ruta común de exigencias y pedir reuniones tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento. Durante una visita a al túnel de la A-5 la semana pasada, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, deslizó que el equipo de Gobierno está abierto a "estudiar fórmulas" dentro de la estrategia destinada al sector para "paliar de alguna manera" la afección en el comercio de proximidad alrededor de estas grandes actuaciones, aunque sin concretar ninguna medida por el momento.