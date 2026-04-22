Uri Sabat: "La comparación es el inicio de la ansiedad y el verdadero lujo hoy es tener paz mental"

Hubo un tiempo en que el éxito se medía en cifras visibles: dinero, fama, objetos. Hoy, en cambio, se susurra en voz baja entre auriculares, en conversaciones largas que compiten —y a veces vencen— al vértigo del scroll infinito. De ese territorio híbrido entre la intimidad del audio y la necesidad de permanencia nace La fórmula del éxito (Editorial Planeta), el salto al papel de Uri Sabat. Un libro que no busca respuestas rápidas, sino ordenar el ruido: convertir horas de conversación en brújula, y la autoexigencia contemporánea en algo más habitable.

En una época marcada por la fatiga, la comparación constante y la ansiedad por parecer —más que por ser—, Sabat propone una reformulación casi contracultural: dejar de perseguir el resultado para comprometerse con el proceso. Su punto de partida no es el éxito como meta, sino como práctica cotidiana. Y ahí, entre la mente, el cuerpo y las habilidades sociales, aparece una pregunta incómoda: ¿y si el verdadero lujo ya no fuera tener más, sino estar en paz?

Del audio al papel: Uri Sabat condensa años de conversaciones en 'La fórmula del éxito'. / Javier Ocaña

¿Por qué un pódcast acaba convirtiéndose en libro? ¿Qué encuentra el lector en el papel que no le da el audio?

El pódcast permite conversaciones largas, profundas, de una o dos horas. El libro, en cambio, condensa todo eso. Es una forma de ordenar aprendizajes y hacerlos revisables. El audio es experiencia; el papel es permanencia. Cuando surgió la propuesta de Editorial Planeta, lo vi como una forma de dejar un legado tangible de todo ese recorrido.

¿Se han convertido los pódcasts en nuevas plataformas de autoridad cultural?

Totalmente. Vivimos en la era del microcontenido, de los vídeos de 15 segundos, y sin embargo millones de personas escuchan conversaciones de hora y media sobre temas complejos. Eso es un cambio cultural importante. El pódcast demuestra que la profundidad sigue teniendo espacio.

¿Por qué triunfan ahora los discursos sobre orden, equilibrio o claridad mental?

Porque hay un malestar de fondo. Vivimos en un entorno cambiante, con incertidumbre y sobreestimulación constante. Eso empuja a mucha gente a mirar hacia dentro, a querer entenderse mejor y vivir con más sentido. Más allá de la apariencia —el coche, el viaje, la foto— hay una búsqueda real de bienestar.

¿Qué papel juega la salud mental en esa transformación?

Se están rompiendo muchos tabúes. Antes hablar de vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Hoy es casi lo contrario. Ir a terapia, trabajar en uno mismo o cuestionarse ya no es raro. Es un paso necesario para construir una vida más consciente.

¿Dónde acaba el crecimiento personal y empieza la autoexigencia tóxica?

En la comparación. Cuando mides tu vida en función de la de los demás, entras en una espiral de ansiedad. El crecimiento real es progresivo. En el libro hablo del 1 %: mejorar un poco cada día. No intentar cambiarlo todo de golpe.

Del audio al papel: Uri Sabat condensa años de conversaciones en 'La fórmula del éxito'. / Javier Ocaña

Redefine los clásicos "salud, dinero y amor" hacia mente, cuerpo y habilidades sociales. ¿Cuál de estos pilares es el más ignorado?

No sé si el más ignorado, pero sí el más importante: la salud. Cuando falla, todo lo demás pierde valor. Es la base. Si la mesa se rompe, todo lo que hay encima cae. Por eso insisto en hábitos básicos: dormir mejor, comer mejor, moverse más y cuidar las relaciones.

¿El verdadero lujo hoy es tener paz mental?

Sin duda. En una época de ruido constante, tener claridad mental es un privilegio. Y eso implica también aprender a no llenar cada hueco de la agenda. A veces, el mayor avance es parar.

¿Qué significa tener una vida plena hoy?

Girar el foco hacia dentro. Vivimos demasiado hacia afuera: validación, comparación, exposición. La plenitud tiene más que ver con la quietud, con saber estar contigo mismo. Y eso, aunque suene sencillo, cuesta mucho.

¿Estamos más obsesionados con parecer exitosos que con serlo?

Sí, porque lo visible pesa más que lo real. Pero el éxito de verdad no se construye de cara a los demás, sino en lo cotidiano, en lo que nadie ve.

Parar también es avanzar, aunque no lo parezca Uri Sabat — Locutor y presentador de radio y televisión

¿Qué error comete casi todo el mundo al intentar mejorar?

Querer resultados inmediatos. Pensamos en semanas cuando deberíamos pensar en meses o años. El cambio real es acumulativo.

De todas sus entrevistas, ¿qué aprendizaje le ha marcado más?

La constancia. Todos los perfiles que han conseguido algo relevante comparten eso: compromiso sostenido. No hay atajos.

¿Qué próximos retos tiene?

Seguir haciendo crecer el pódcast, llevarlo a teatros y explorar nuevos formatos. Y, por supuesto, seguir aprendiendo. Esto no se acaba aquí.

¿Habrá un segundo libro?

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Probablemente. Hay mucho material y muchos enfoques posibles: salud, finanzas, relaciones… Este primer libro es una base, pero el recorrido es largo.