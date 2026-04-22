DÍA DEL LIBRO
El 'Tren de Lectura' llega al trayecto de alta velocidad Madrid-Barcelona: el 23 de abril cada viajero recibirá un libro de regalo
La iniciativa conjunta de Fnac e Iryo transformará los trayectos de alta velocidad entre Madrid y Barcelona en una experiencia cultural inmersiva para unos 200 pasajeros
En la que se configura como la semana más importante del año para el mundo del libro, Fnac y el operador de movilidad Iryo se han unido para presentar el 'Tren de la Lectura'. Esta curiosa iniciativa que tendrá lugar el 23 de abril, promete transformar los trayectos de alta velocidad entre Madrid y Barcelona en una experiencia cultural inmersiva única, de la que se espera disfruten alrededor de 200 pasajeros.
Así, como parte del movimiento 'Menos Smart' impulsado por Fnac, los trenes que realicen este viaje coincidiendo con la festividad de Sant Jordi, contarán con tres coches exclusivos, cuyos usuarios recibirán un libro de regalo en lo que los organizadores definen como "una invitación a desconectar de las pantallas, para conectar con las historias".
Una celebración de Sant Jordi inédita y exclusiva
"El viaje es algo más que un desplazamiento, es un tiempo valioso que puede y debe convertirse en una experiencia que sume", explicaba Fabrizio Favara, CEO de Iryo, que defendía esta iniciativa como una forma de poner el valor la cultura, "especialmente en una fecha tan significativa como Sant Jordi".
A estas declaraciones se sumaba Domingo Guillén, director general de Fnac España, quien explicaba como a través de 'Menos Smart' no se pretende que las personas dejen de usar la tecnología, pero sí "que elijan conscientemente cuándo hacerlo". Así, usando el libro como conexión, en esta alianza con Iryo se pretende "invitar a la sociedad a buscar un equilibrio digital, y qué mejor manera de hacerlo que llevando la lectura allí donde el tiempo se detiene: un viaje en tren".
De esta forma, para completar esta experiencia inédita, todos los pasajeros que viajen en estos tres coches, encontrarán además del libro de regalo, varios flyers con un código QR que les permitirá acceder a una exclusiva página web. Desde esta dirección, los usuarios podrán descargar los primeros capítulos de una selección de ejemplares, entre los que se encuentran 'La Asistenta' de Freida McFaden o 'Maite' de Fernando Aramburu.
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