De tradición sainetera, con un mercado reinventado y una gran oferta gastronómica: así es el bonito barrio de Madrid que enamoró a Marc Giró

Marc Giró, el presentador del programa de televisión 'Late Xou', nació hace 51 años en la ciudad de Barcelona, y, sin embargo, no le tiembla el pulso al afirmar sentirse "muy madrileño". El humorista, que disfruta paseando por las calles de la capital, ha desvelado sus zonas más frecuentadas, entre las que se encuentra este bonito barrio madrileño.

Hablamos ni más ni menos que de Lavapiés, un barrio de origen medieval que ha mantenido sus calles empinadas y de trama irregular, así como sus 'corralas' o viviendas de varias alturas. Situado en el sureste de Madrid y habitado mayoritariamente por las clases populares, Lavapiés es uno de los mejores ejemplos de la tradición sainetera, con un mercado reinventado y una gran oferta gastronómica.

Tradición castiza y sainetera: 'El Barberillo de Lavapies'

Lavapiés es conocido por ser un punto de encuentro entre diferentes culturas, desde las costumbres y tradiciones de la población inmigrante que se instalaron en el barrio, hasta la tradición castiza y sainetera propia del pueblo madrileño que se popularizó en muchas de las zarzuelas escritas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como 'El barberillo de Lavapiés' de Francisco Asenjo Barbieri.

Parodia de 'El barberillo de Lavapiés' en el Teatro de la Zarzuela en 2022 / Teatro de la Zarzuela

Un mercado reinventado y otro 'gourmet'

Así, de carácter multicultural, este barrio madrileño ofrece múltiples opciones en cuanto a su actividad comercial, desde locales de productos típicos a productos de procedencia extranjera, Lavapies cuenta con dos mercados muy peculiares: el reinventado Mercado de San Fernando, y el "gourmet" Mercado de Antón Martín.

Mercado de San Fernando en Lavapiés / Turismo Madrid

Considerado "reinventado" por transformar el espacio de abastos tradicional en un núcleo multicultural, el Mercado de San Fernando, cuenta con locales tradicionales donde adquirir y degustar un gran surtido de productos, permitiendo a sus visitantes realizar actividades de lo más variopintas como tomar una copa con amigos, o incluso comprar libros al peso. Por su parte, el Mercado de Antón Martín, se suma a la tendencia de mercados gourmet y pone a la venta productos frescos de una gran variedad, con presencia de la cultura japonesa, italiana, mexicana o colombiana entre otras.

Mercado de Antón Martín en Lavapiés / Turismo Madrid

Gastronomía heterogénea y 'Tapapiés'

Con este carácter abierto y multicultural no es de extrañar que su oferta gastronómica sea una de las más ricas y heterogéneas de Madrid. Y es que quienes visiten el barrio podrán probar desde la gastronomía india, china, coreana, libanesa, marroquí o subsahariana, hasta la tradicional comida latinoamericana.

Así, cada año comerciantes y marcas de la zona se unen para celebrar esta riqueza en una iniciativa denominada 'Tapapiés', en la cual los participantes elaboran una tapa donde las diferentes comidas del mundo y la tradición española se fusionan creando la "Ruta Multicultural de la Tapa y la Música".

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Presentación de 'Tapapiés 2024' / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Tras experimentar un gran desarrollo en su actividad cultural, el barrio cuenta además con centros culturales como "La Casa Encendida", o el "Museo Reina Sofía". Así, combinando historia, ocio, gastronomía y cultura, la predilección del presentador Marc Giró por esta zona de Madrid no sorprende a quienes ya conocían el barrio.