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SUBASTAS

Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado

Antes de ponerse a la venta, todos los vehículos han pasado por un proceso para eliminar cualquier rastro de su anterior uso municipal

Quienes quieran revisar el estado de los vehículos antes de pujar podrán hacerlo en las instalaciones habilitadas para ello

Quienes quieran revisar el estado de los vehículos antes de pujar podrán hacerlo en las instalaciones habilitadas para ello

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Comprar una moto por 80 euros, un coche desde 400 o una furgoneta a partir de 700 ya es posible en la nueva subasta abierta por el Ayuntamiento de Madrid. Esta nueva convocatoria incluye 200 vehículos y otros elementos fuera de uso que salen al mercado con precios de arranque muy bajos y con pujas abiertas por internet. Entre los lotes no solo hay turismos o motocicletas, también se han puesto a la venta furgonetas, camiones, dumpers, tractores e incluso un puente para el lavado automático de vehículos.

¿Hasta cuándo estará disponible la subasta?

La subasta se ha activado este miércoles y estará disponible hasta el 7 de mayo. Todo el proceso se realiza de forma electrónica a través de la plataforma de la empresa adjudicataria, por lo que cualquier interesado puede consultar los lotes y presentar su oferta online. Esta es la segunda subasta municipal del año y la sexta desde que Madrid puso en marcha este sistema en 2025 para dar salida a vehículos y materiales retirados del servicio público.

Claro que, antes de ponerse a la venta, todos los vehículos han pasado por un proceso para eliminar cualquier rastro de su anterior uso municipal. Se han retirado pegatinas, vinilos, sirenas y otros elementos corporativos para que puedan venderse sin identificación oficial.

La subasta se ha activado este miércoles y estará disponible hasta el 7 de mayo

La subasta se ha activado este miércoles y estará disponible hasta el 7 de mayo / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estos son los días elegidos para las visitas presenciales

Quienes quieran revisar el estado de los vehículos antes de pujar podrán hacerlo en las instalaciones habilitadas en Loeches, en la carretera M-217. Las visitas presenciales están previstas para los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo, tanto por la mañana como por la tarde.

La web de la subasta incluye además fotografías, informes sobre el estado de los vehículos, situación de la ITV y los gastos asociados al cambio de titularidad, de forma que los compradores puedan conocer con detalle cada lote antes de lanzar una oferta.

Todos los vehículos han pasado por un proceso para eliminar cualquier rastro de su anterior uso municipal

Todos los vehículos han pasado por un proceso para eliminar cualquier rastro de su anterior uso municipal / SHUTTERSTOCK

Más de 600.000 euros de recaudación en anteriores ediciones

No es un secreto: el interés por este tipo de ventas no deja de crecer. En una de las anteriores subastas de vehículos municipales, más de 1.300 personas participaron en las pujas por cerca de 250 unidades, lo que permitió rozar los 600.000 euros de recaudación.

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Desde entonces, el Ayuntamiento también ha sacado a subasta otros materiales en desuso, como objetos perdidos, cargadores para vehículos eléctricos y contenedores de residuos de construcción. Desde el Consistorio defienden que este sistema no solo permite obtener ingresos, sino también dar una segunda vida a productos que todavía pueden seguir utilizándose. Además, la medida encaja con la estrategia de economía circular, orientada a reducir residuos y fomentar la reutilización.

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